Fondazione Giuseppe Di Vagno, 'Dove va il sindacato'

Ancora un appuntamento a Bari con la Scuola di Buona Politica della Fondazione Giuseppe Di Vagno e l'Osservatorio "Il Piacere di Lavorare". Questa volta al centro della discussione un tema cruciale: "Il brillante cammino delle organizzazioni sindacali confederali nel nostro Paese può rappresentare anche il motivo del loro declino?"

Con l’affermazione del lavoro intellettuale, l’emergere di nuove categorie professionali legate alla società della conoscenza, la flessibilizzazione dei processi di lavoro e la conseguente atomizzazione dei tradizionali gruppi di lavoro un tempo omogenei, è diventato difficile rappresentare in modo coerente ed organico persone così diverse fra loro, perché nessun accordo e nessun contratto saranno mai completamente soddisfacenti per tutti.

La qualificazione professionale ha portato il lavoratore ad essere libero dal padrone ma anche, in un certo qual modo, dalla sua classe sociale e dal suo stesso sindacato, mettendo in discussione la dualità lavoro autonomo/lavoro subordinato nella sua essenza, nel suo significato ultimo.

Come può il sindacato essere ancora oggi un agente di cambiamento e come può evitare di essere percepito come la corporazione dei lavoratori tutelati a scapito degli esclusi? Qui non si tratta solo di aggiornare una linea politica, si tratta anche di capire se parliamo di un’Istituzione sociale che può ancora avere un futuro.

SALUTI

Roberto Voza, Ordinario di Diritto del Lavoro e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari “A. Moro”

INTRODUCE

Giuseppe Gentile, Docente Diritto del Lavoro LUISS Roma, Direttore Scientifico Osservatorio “Il piacere di lavorare”

Sindacato e tempi moderni

Francesco Errico, Direttore Osservatorio “Il piacere di lavorare”

TAVOLA ROTONDA

Sindacato confederale e politiche attive del lavoro, fra insiders e outsiders

Maurizio Del Conte, Ordinario Diritto del Lavoro Università Bocconi e Presidente ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Giuseppe Gesmundo, Segretario Generale CGIL Puglia

Daniela Fumarola, Segretario Generale CISL Puglia

Franco Busto, Segretario Generale UIL Puglia

Mirella Giannini, sociologa del lavoro, già Docente di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro presso l’Università Federico II di Napoli, Comitato Scientifico “Il piacere di lavorare”

Conduce: Michael Braun, giornalista

Il “Piacere di lavorare” è un luogo di approfondimento e studio delle tematiche connesse a quell’avventura della nostra vita che si chiama lavoro; cerca di promuovere e sostenere una visione dell’esperienza lavorativa positiva e stimolante, cercando di capire quali ostacoli spesso lo impediscono e come è possibile rimuoverli.

Ha l’obiettivo di affrontare queste materie in maniera rigorosa e senza pregiudizi, con un’ispirazione aperta e non ideologica e sempre con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Sostiene il modello di politiche del lavoro e di welfare del Nord Europa ispirato alla flexsecurity. È nato, nel 2017, su impulso della Fondazione “G. Di Vagno”, di cui è uno spin-off.

(gelormini@affaritaliani.it)

---------------------------

Pubblicato in precedenza:Fondazione Di Vagno: 'Autonomie regionali e unità nazionale, la prova Europa'