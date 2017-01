Fondz.ne Tatarella 1° corso di Formazione Politica

Inizia venerdì 20 gennaio il Corso di Formazione politica organizzato dalla Fondazione Tatarella, in collaborazione con la Fondazione An, per un massimo di 50 iscritti pugliesi, per continuare a diffondere una visione della politica come impegno civile al servizio della comunità, secondo quelli che sono i valori e i principi di una destra moderna e di governo immaginati da Pinuccio Tatarella.







Il Calendario del Corso di Formazione politica prevede 4 incontri, sempre dalle 15 alle 18 presso la Biblioteca della Fondazione Tatarella sita in Bari alla Via Piccinni n.97.

La prima lezione “Storia della destra italiana dal Msi ad An” sarà tenuta dal noto storico Giuseppe Parlato, Presidente della Fondazione Spirito – De Felice.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2017 alle ore 12.00 all´indirizzo mail fondazionetatarellagiuseppe@gmail.com. Il Costo del Corso è di 50 euro da versare prima dell´inizio delle lezioni sul conto corrente intestato alla Fondazione Tatarella IBAN IT37J0101003201000027009024.. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi all´indirizzo mail fondazionegiuseppetatarella@gmail.com o telefonare al numero 3386348457

Il calendario del Corso di Formazione Politica

Venerdì 20 gennaio

Storia della destra italiana dal Msi ad An

Giuseppe Parlato, Sorico, Presidente della Fondazione Spirito – De Felice

Venerdì 27 gennaio

Le possibili riforme istituzionali del sistema italiano

Raffaele Guido Rodio Ordinario Diritto Costituzionale Università di Bari





Venerdì 3 febbraio

Giornalismo e comunicazione nell´epoca dei social media

Italo Bocchino, Direttore editoriale del Secolo d´Italia

Sabato 11 febbraio

Valori, cultura e principi della destra italiana

Marcello Veneziani, Presidente Comitato Scientifico Fondazione An

