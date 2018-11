Forum delle Liste Civiche a sostegno di Decaro e Emiliano

Si erano presentate qualche settimana fa al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al fine di confermare il sostegno in vista delle prossime elezioni Comunali e Regionali. Le liste civiche Sud al Centro, Iniziativa Democratica, Puglia Popolare, Sindaco di Puglia, Bari Capitale, Lista DiCagno Abbrescia, si sono ritrovate per dar vita a un Forum volto a definire il “Programma per Bari”.

Il primo di una serie di incontri, che le Liste Civiche hanno programmato per confrontarsi su una visione di città, suddiviso in due momenti: una giornata di lavoro nei padiglioni Impact Hub della Fiera del Levante; e un appuntamento pubblico - all’Hotel Palace - per illustrare le idee emerse dal confronto.

“Idee, progetti e contributi per una città “generativa, umana e sostenibile” - dichiarano gli organizzatori - con una partecipazione allargata, che parta dal basso e dalla società civile mettendo a confronto idee, progetti, esperienze e buone pratiche”. Obiettivo del raggruppamento di liste è quello di contribuire - assieme alle civiche storiche - alla costruzione di una nuova coalizione, al fine di continuare il percorso politico di Michele Emiliano.

Lo stesso Emiliano punta il dito sugli oppositori del Governo, persi nelle logiche di governance interne anziché concentrati in costruzioni di strategie politiche alternative: "Ci sono milioni di italiani che alle prossime europee non sanno cosa votare. Il mio suggerimento - sottolinea Emiliano - è quello di costruire liste non tanto di partito, anche perchè Forza Italia e il Partito Democratico ancdrebbero incontro a ulteriori disastri, ma basate su 10 punti di cose da fare".

"Trovare intese e provare a formare una lista di persone di grande livello, da mandare a Bruxelles a rappresentare il Mezzogiorno su dieci temi fondamentali come ambiente, lavoro, superamento della Questione Meridionale, infrastrutture, lotta alla criminalità organizzata e varo di una Procura Europea, che coordini e guidi le forze di Polizia per combattere le mafie. Al momento nessuna forza politica rappresenta una tale visione. Io stesso, al di là dell'appartenenza, oggi non saprei chi votare".

A tal proposito, il presidente del gruppo regionale di Direzione Italia/Noi con l’Italia, Ignazio Zullo, in una nota diffusa, avverte: “Il teatrino della politica, quello che poi finisce per alimentare il consenso verso il demagogo e ipocrita Movimento 5 Stelle, ci ha abituati a tutto”.

“I salti della quaglia - rincara Zullo - sono diventati sempre più soventi nell’era Emiliano, ma ci sono nomine in ruoli gestionali che vengono giustificate con le capacità imprenditoriali e accademiche di chi viene scelto e non da motivazioni politiche. E’ stato così per il professor Fabrizio D’Addario prima a Innovapuglia, poi alla SanitaService di Bari, e per l’ex sindaco di Bari, Simeone di Cagno Abbrescia, presidente dell’Acquedotto Pugliese”.

“Oggi scopriamo che loro sono fra i protagonisti della convention delle liste civiche a sostegno di Decaro al Comune di Bari ed Emiliano alla Regione Puglia. Bene, allora è opportuno che in vista della campagna elettorale lascino gli incarichi gestionali, perché nessuno abbia il sospetto che nella loro posizione alla guida di enti regionali così importanti possano favorire quell’odioso mercimonio del voto di scambio. Come sostenevano gli antichi romani: la moglie di Cesare non deve essere solo onesta, deve sembrare onesta!”

(gelormini@affaritaliani.it)

- Il video è a cura TRM