Forza Italia accusa Emiliano 'fuori casa'. La Puglia è col pilota automatico

Nino Marmo (Forza Italia) attacca il Governatore pugliese: “Lo dice Emiliano (e non noi!): 'la Puglia è quel che è grazie all’unità del centrosinistra'. Ecco, finalmente dal presidente della Giunta sentiamo dire una grande verità, dopo tante mistificazioni e giri di valzer politici che hanno rivelato a tutta Italia la sua inaffidabilità: è proprio “grazie” alla coesione e all’unità politica che il centrosinistra ha vinto le elezioni in Puglia e, in modo decisamente compatto da undici anni ad oggi, sta smantellando una Regione che ormai colleziona solo record negativi, dalla disoccupazione alla qualità dei servizi offerti ai cittadini”.





“Una Regione - aggiunge il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta - che viaggia ormai col pilota automatico. Slitta anche l’approvazione definitiva del Piano di Riordino Ospedaliero, perché il presidente della Giunta, nonché assessore alla Sanità, è impegnato nella sua scalata interna al Pd".





"E può andare solo peggio - continua Gatta - la campagna per la segreteria Pd richiederà la presenza di Emiliano in tutta Italia. Un impegno inconciliabile per chi ha precise ed importanti responsabilità di governo”.

Mantenendo la stessa tonalità, il consigliere regionale forzista Domenico Damascelli, invece, dichiara: “Emiliano segue da remoto la Regione e ha appreso, soltanto telefonicamente, dell’approvazione in III Commissione del disegno di legge sugli accreditamenti delle strutture sanitarie".





"Ringraziamo chi l’ha avvisato mentre era a Roma - precisa sarcastico Damascelli - tra un impegno politico ed una serata in tv. E soprattutto lo ringraziamo per aver dato atto all’opposizione per il rilevante contributo apportato al testo: infatti, noi siamo in Regione ogni giorno per fare il nostro dovere a servizio dei pugliesi. Vorremmo tanto conoscere, invece, il contributo del presidente Emiliano”.

