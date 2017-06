Forza Italia attacca Fitto, Caroppo:'Il centrodestra in Puglia non esiste più'

Direzione Italia fa quadrato attorno al proprio leader, Raffaele Fitto, dopo la sconfitta del centrodestra a Lecce, e il Presidente del Gruppo consiliare regionale di Forza Italia, Andrea Caroppo, attacca: “Il responsabile principale della progressiva scomparsa del centrodestra in Puglia non può che essere chi per decenni ha pensato e voluto esserne il padrone: senza memoria è chi dimentica 13 anni di imposizioni divisive. La malsana gratitudine è solo di chi è stato eletto con il Porcellum; chi si misura con gli elettori dice grazie solo a loro”.





"E’ un opinione o un fatto che nel 2004, con Fitto presidente della Regione, il centrodestra abbia perso quasi tutte le Province e la città di Bari?" , insiste Caroppo, "E’ un’opinione o un fatto che nel 2005 Fitto abbia perso le Regionali creando il fenomeno Vendola? E’ un’opinione o un fatto che nel 2010 Fitto abbia riperso le Regionali imponendo un candidato che non assicurava l’unità? E’ un’opinione o un fatto che tanto sia riaccaduto nel 2015? E’ un’opinione o un fatto che tra 2016 e 2017, dopo Bari, sono state perse Brindisi, Taranto e infine Lecce?





"Infine, è un’opinione o un fatto che in tutte queste circostanze, dal 2004 a oggi, l’ultima parola sia spettata sempre a chi ha pensato di essere il padrone del centrodestra pugliese finendo per spappolarlo? E’ un’opinione o un fatto che chi dice di ispirarsi ai conservatori inglesi non imiti il grande gesto di Cameron, vero leader, che si fa da parte dopo la sconfitta? A queste domande gradirei una risposta dagli autorevoli esponenti di Direzione Italia".

"Personalmente - sottolinea nella sua nota Andrea Caroppo - sono grato solo agli elettori, perché chi come i Consiglieri regionali si misura con il consenso reale deve essere grato solo a loro. Comprendo bene, invece, che i Parlamentari eletti con il cosiddetto Porcellum sentano di dover essere grati a qualcuno, ancor più se nella loro città perdono le elezioni amministrative da 15 anni”, è la chiosa con evidente riferimento al Sen. Francesco Bruni (DiT), già Sindaco di Otranto.

​(gelormini@affaritaliani.it)