Forza Italia-Lecce, la candidatura di Adriana Poli Bortone

La nota di Cristian Sturdà, Coordinatore Cittadino Forza Italia a Lecce, rilancia la candidatura eccellente della leader salentina: "Adriana Poli Bortone è il miglior candidato sindaco che oggi il centrodestra leccese possa esprimere. Il suo nome, punta di diamante di Forza Italia, è stato fin da subito condiviso e sostenuto, con entusiasmo, da tutto il Coordinamento Provinciale del partito".

"La senatrice Adriana Poli - aggiunge Sturdà - con la sua esperienza, la sua saggezza e la sua indubbia qualità politico-amministrativa, è la figura migliore per creare oggi una nuova classe dirigente capace di crescere, amministrare e intercettare tutte le esigenze dei cittadini leccesi. Esattamente come accaduto nel 1998, Poli Bortone può inaugurare un nuovo ciclo florido per la città e per il centrodestra tutto".

"Già Ministro, Deputata, Senatrice e Sindaco del vero cambiamento a Lecce, Adriana Poli Bortone merita sostegno convinto e incondizionato da parte di tutti e di certo - precisa Cristian Sturdà - ogni consultazione primaria sul suo nome risulterebbe superflua, oltre che irriconoscente nei confronti di una donna e di una politica che ha dimostrato con la sua esperienza tutto il suo valore".

