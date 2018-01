Forza Italia, nel new-look c'è anche un volto da Molfetta

Si chiama Sara Castrotta, è consigliera comunale di Forza Italia a Molfetta (Ba), ha lontane radici albanesi ma consolidata identità pugliese, ed è tra i volti nuovi del partito nella campagna “media-new look” lanciata da Silvio Berlusconi per l’appuntamento elettorale di marzo.









Battesimo televisivo per lei, con una sorta di ‘prova del 9’ nel programma di Andrea Pancani “Coffee Break” su ‘la7’. Dove è stata chiamata ad intervenire sui problemi del lavoro: “Nonostante i cori trionfalistici del Pd - ha dichiarato la consigliera azzurra di Molfetta - sul tavolo del ministero dello Sviluppo economico ci sono 66 vertenze, 190mila lavoratori che aspettano la loro condanna".





"In Italia le cose non vanno come dovrebbero. Il job acts ha creato solo nuova precarietà, mentre altrove si continua a investire. Oltre oceano Marchionne ne è l’esempio lampante”.

Sara riferisce di non aver ancora conosciuto il Cavaliere e di volersi impegnare sul fronte ‘problematiche femminili’, per evitare che la donna continui ad avere di fronte l’orizzonte del compromesso.

(gelormini@affaritaliani.it)