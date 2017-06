Francesco De Ruvo sindaco a Castellana Grotte col 53,4%

Francesco De Ruvo, supportato da 8 liste civiche, la spunta al primo turno e diventa sindaco di Castellana Grotte (Ba) con il 53,4% dei voti.





"Castellana si risveglia oggi con una splendida alba - ha dichiarato a conteggi ancora in corso il sindaco neo eletto - in una nuova bellezza. Grazie al vostro sostegno. Grazie per il vostro entusiasmo. Grazie per la forza che mi avete trasmesso".



"Sento forte la responsabilità e l'onore di essere il prossimo sindaco di Castellana Grotte", ha aggiunto Francesco De Ruvo, Un sindaco di tutti, con gli occhi dei cittadini".