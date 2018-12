Francesco Paolo Romanelli nuovo Presidente della Corte dei Conti Puglia

Si è insediato a Bari il nuovo Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, Francesco Paolo Romanelli, che ha sostituito il Presidente Mauro Orefice, destinato ad altro incarico.

Il Presidente Romanelli, originario di Adelfia (Bari), è magistrato della Corte dei conti dal 1986. Nel corso della carriera è stato assegnato alla Delegazione regionale per la Basilicata in qualità di Referendario, alla Procura Generale di Roma e alla Procura regionale per la Puglia in qualità di Sostituto e, indi di Vice Procuratore generale, nonché alla Sezione giurisdizionale per la Puglia in qualità di Consigliere.

Ha diretto, in qualità di Procuratore regionale, le Procura per la Basilicata (dall'ottobre 1994 all'agosto 1995), per il Molise (dal settembre 2009 al luglio 2013) e per la Puglia (dall'agosto 2013 a maggio 2016). Antecedentemente al nuovo incarico, ha presieduto, dal giugno 2016, la Sezione giurisdizionale per la Basilicata.

