Franco Cassano per Geppi De Liso 'Creatività & Pubblicità'

Il 2 maggio alle 18.30, alla Feltrinelli di Bari, il sociologo Franco Cassano presenterà il libro di Geppi De Liso "Creatività & Pubblicità", Franco Angeli Editore. Dopo oltre vent’anni dalla prima edizione del 1997, la casa editrice Franco Angeli ha rieditato e aggiornato il libro, oggi tutto a colori.









Testo fondamentale per la pubblicità è stato adottato da molte scuole, accademie e università italiane. Nella prefazione, il noto pubblicitario Lorenzo Marini ricorda che: “Ci sono libri che sono noiosi come saggi e ci sono libri che sono affascinanti come romanzi. Poi c’è qualche eccezione, granello di zucchero in mezzo ai granelli di sabbia del mare. 'Creatività & Pubblicità' di Geppi De Liso è uno di questi..."

"È un libro funambolo - continua Marini - in bilico tra teoria e considerazioni pratiche, tra cultura e aneddotica, tra sociologia e graphic design. È un mosaico impressionista nel quale ogni tessera ha un colore diverso ma tutte, alla fine, in rapporto armonico con le altre”.





Mentre autore e casa esitrice, in quarta di copertina, sottolineano: “Se questo testo si rivolge direttamente ai giovani pubblicitari e agli studenti, costituisce anche per gli addetti ai lavori l’occasione per riflettere sul ruolo e sui cambiamenti che hanno caratterizzato questa professione negli ultimi trent’anni; cambiamenti straordinari, ma che non possono prescindere dalla conoscenza delle tecniche di base”.

Geppi De Liso, con Lilli Chimienti, ha diretto dal 1968 lo Studio De Liso di design grafica e pubblicità, a Bari. Ha insegnato Comunicazione nel corso di Marketing e Comunicazione d’Impresa della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari e nelle Facoltà di Scienze della Comunicazione delle Università di Bari e di Campobasso, nel corso del Ministero Italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali e in vari altri enti di formazione promossi da Domus Academy di Milano, Università del Progetto di Reggio Emilia, Aforisma di Lecce, Uni.Versus, Spegea, IFOA e Multimedia di Bari.

