Fusione FDI-DIT: mappatura dei territori e nuovi ingressi

Nuova riunione a Monopoli per le delegazioni di Fratelli d'Italia e Direzione Italia, per il resoconto della mappatura territoriale annunciata a margine dell'appuntamento precedente. Presenti i coordinatori regionali, Erio Congedo e Francesco Ventola, quelli provinciali, i consiglieri regionali e i componenti dell'Assemblea e dell'Esecutivo nazionale di Fratelli D'Italia, Marcello Gemmato e Raffaele Fitto.

In fase di mappatura dei singoli territori sono state registrate nuove ed importanti adesioni al progetto politico intrapreso da Giorgia Meloni, ormai un anno fa, in concomitanza con l'appuntamento nazionale di Atreju.

A tal proposito in riunione sono state confermate le conferenze tematiche in territorio pugliese, che anticiperanno la manifestazione di quest'anno. In Puglia, quindi, la fusione procede speditamente ed in armonia, in vista soprattutto dei prossimi appuntamenti elettorali.