Galbraith a Bari: 'Ecologia e lotta alle disuguaglianze'

Il professor James Galbraith è arrivato da Austin, Texas per partecipare al Forum Internazionale, in occasione del G7 Finanziario di Bari, “Economia e povertà: politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile e la salute globale” che la Regione Puglia organizza all’Oasi Francescana di via Gentile, 92 a Bari.





Intervenendo alla conferenza di presentazione, organizzata nella sede regionale di Japigia, insieme agli assessori Anna Maria Curcuruto e Giovanni Giannini, Giammarco Surico e Barbara Valenzano, Galbraith ha anticipato alcuni degli argomenti che affronterà nel corso della sua lezione: “Dalle regioni del sud Europa come la Puglia possono venire utili suggerimenti per affrontare la crisi. Voglio ringraziare gli organizzatori e il presidente Emiliano per essere qui in questi giorni".





"Siamo in un momento assai particolare dell’economia e della politica", ha aggiunto l'economista statunitense, "Sappiamo che ci sono due sfide che si possono cogliere: quella sui processi dell’ecologia e quella legata alla lotta alle diseguaglianze. Oltreoceano si guarda al modello europeo, che invece qui qualcuno vuole smantellare”.

“La strategia da adottare per combattere la crisi – ha proseguito lo studioso - è creare posti di lavoro nelle regioni in cui si vive, per ridurre i livelli di povertà a livello globale e affrontare la sfida ecologica”.





“Le riunioni del G7 - ha concluso Galbraith - hanno avuto grandi responsabilità nel causare le crisi e creare lo stato dell’economia attuale: per questo occorrerebbe per prima cosa che si riconoscessero le proprie responsabilità. Le agenzie internazionali non dovrebbero solo occuparsi di trattare i debiti degli Stato, ma dovrebbero occuparsi di ambiente e occupazione”.

“Galbraith - ha spiegato Giammarco Surico, l’oncologo organizzatore del meeting - collaborando con il presidente Obama, ha fatto uscire gli USA dalla crisi, facendo scendere la disoccupazione al 6%, mentre da noi la disoccupazione arrivava a due cifre”.

Il presidente Emiliano domani alle 8.45 aprirà i lavori: sul sito istituzionale www.regione.puglia.it si potrà trovare un link per lo streaming.

(gelormini@affaritaliani.it)