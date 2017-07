Gargano, l'incubo dell'incendio torna a far paura a Peschici

L'incubo delle fiamme torna a far paura sul Gargano. Il vento caldo di ieri è tornato ad alimentare - come 10 anni fa - un incendio di vaste dimensioni a Peschici, il cui fumo ha causato sia la chiusura sull'A14 Bologna-Taranto, del tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, sia la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Termoli-Foggia.





I treni vengono fermati nelle stazioni di Termoli e San Severo, dove anche l'atttivazione dei servizi sostitutivi con gli autobus è impedita dal propagarsi degli icendi.

"Agli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, di percorrere la strada Statale 16 Adriatica verso Vasto dove rientrare in autostrada a Vasto Sud verso Pescara", informa una nota di Autostrade per l'Italia, "Memtre, in direzione opposta si consigliano i percorsi inversi. Nei pressi dello svincolo di Termoli (Campobasso) dell'A14 è stata chiusa al traffico anche la statale 87".





Il vasto incendio è arrivato ad interessare anche il Nucleo Industriale di Termoli, per cui lo stabilimento Fiat è stato parzialmente evacuato.

Il cambio di vento nella nottata dovrebbe agevolare gli interventi di soccorso e spegnimento, intanto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è arrivato a Peschici per seguire la Protezione Civile impegnata - con tutti i mezzi - nelle azioni di pronto intervento, mentre il vice presidente Antonio Nunziante presidia le attività dalla sala operativa della Protezione Civile di Bari.

