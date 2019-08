Gargano - Lago di Varano: 'Varanea': due giorni tra sapori, folklore e storia

Il lago di Varano, le sue rive e il suo specchio d'acqua come protagonista e palcoscenico dell’iniziativa: “La Varanea”, il racconto di un'identità ritrovata - scritto da centinaia di persone - attori principali e animatori delle tante attività organizzate in soli due giorni.

Un appuntamento/evento estivo che diventa piacevole opportunità per un’esperienza unica: conoscere e condividere tracce di passato e visioni di futuro, che s'intrecciano nelle reti stese dai pescatori all'alba all’ombra della Montagna Sacra del Gargano.

Provare per credere! Il raccoonto di chi c’è stato o i due minuti dedicati alla visione del video:

https://www.facebook.com/varanea.cagnano/?ref=br_rs vi introdurranno alla scoperta, ma anche alla ri-scoperta, delle bellezze del Lago di Varano.

E' la Puglia che non t'aspetti, quella meno conosciuta, ma più ricca di contatti, di esperienze e di tradizioni. Quella dove l'Amor loci, seguendo il ritmo delle maree, i rintocchi delle campane, i silenzi speranzosi dei pescatoeri, e i ritornelli popolari delle donne e dei contadini di Puglia, si trasforma quotidianamente in Genius loci.

La seconda edizione della “Varanea” è in programma il 18 e il 19 agosto in località Bagno di Varano. Occasione per vivere insieme due intense giornate di attività, scoperte, assaggi e musica.

Un’iniziativa del Parco Nazionale del Gargano, dei Comuni di Cagnano Varano e Ischitella, dell'associazione Cuochi Gargano e Capitanata - nata da un'idea dello chef Mario Falco - con un programma ricco di eventi, con visite guidate, gite in barca, degustazioni e folklore garganico.

La suggestione del Gargano, i sapori di Capitanata, le tipicità locali e l'incantevole scenario del lago di Varano, vi aspettano.

Altre informazioni sulla pagina facebook: Varanea

(gelormini@affaritaliani.it)