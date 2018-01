Giardinetto (Fg), la discarica scaricata dalla Regione Puglia

Discarica Giardinetto, progetto di bonifica bocciato in Regione. Un caso che ha visto inchiodati per almeno un decennio nelle aule dell’ex Tribunale di Lucera i titolari della ditta proprietaria dello stabilimento accusati a vario titolo di disastro ambientale, insieme a un castelletto di processi crollato, nel 2014, sotto il peso di una sentenza di assoluzione e avvenuta prescrizione di alcuni capi di accusa.





Una storia ingarbugliata che in vent’anni sembra perdersi in una nebbia burocratica fatta di ritardi, carte bollate, rimpalli di responsabilità, mentre in tutto questo, cittadini e amministratori pubblici reclamano il sacrosanto diritto a vivere e lavorare in un ambiente sano.

Sono destinati a dilatarsi i tempi per la messa in sicurezza e l’esecuzione dei lavori di bonifica del sito inquinato, dopo la bocciatura della proposta progettuale presentata dagli uffici comunali cittadini di Troia (Fg) alla Commissione tecnica di valutazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale, l’11 gennaio scorso, all’indomani dell’avviso di presentazione delle domande di finanziamento a valere su fondi per oltre 68 milioni e mezzo di euro complessivi, stanziati nell’ambito del programma di ‘Azione 6.2’ del ‘P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, Asse VI.





A darne nota, è l’attivista locale del Movimento 5 Stelle locale, Grazia Manna, che attraverso un suo post pubblico su facebook invita i responsabili tecnici presso l’ufficio comunale incaricato a “fare tesoro di questa sonora bocciatura che non ha scusanti”, sollecitando “la collaborazione e la supervisione degli atti dei tecnici regionali, del responsabile del procedimento e degli efficienti e collaborativi tecnici del Comune di Lucera, perché - sottolinea - non si può e deve perdere altro tempo”. Il riferimento è alla progettazione non ammessa relativa agli interventi previsti dalla Tipologia A del bando, che prevedono la messa in sicurezza d’emergenza e/odi misure di prevenzione di siti in presenza di sorgente primarie e secondarie di contaminazione per un importo di circa 24 milioni e 344 mila euro.





“Su 20 istanze - puntualizza Manna - solo 7 hanno superato la verifica di ammissibilità formale e 5 quella sostanziale. Per la provincia di Foggia la parte da leone l’ha fatta il Comune di Lucera che ha ottenuto per la bonifica dell’ex stabilimento Alghisa 9 milioni e 150 mila euro, sul totale assegnato pari a 16 milioni e 740 mila euro".

"Tra i progetti esclusi - prosegue l’attivista pentastellata, citando il verbale agli atti - vi è quello del sito di Giardinetto in agro di Troia (Fg). In particolare, la Commissione tecnica ‘ritiene che l’istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità sostanziale dell’Avviso, per non conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e non coerenza con l’obbiettivo specifico dell’Avviso, atteso che l’intervento proposto consiste in un mero incapsulamento di elementi di copertura in amianto’, ovvero dei capannoni della discarica con una superficie di quasi 18 mila metri quadri".





"Secondo la Commissione, l’intervento una volta attuato ‘non assolve agli obiettivi di messa in sicurezza di emergenza di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifica di siti inquinati’. Ciò nonostante - evidenzia - ai Comuni esclusi che vorranno accedere agli stessi finanziamenti previsti dall’Azione 6.2.), è stata concessa una proroga di 20 giorni, più altri 60, per adeguare le istanze alla normativa vigente”.

Grazia Manna precisa, infine, di aver dato, “unitamente ad altri portavoce 5 Stelle, tutta la collaborazione possibile, sottoponendo all’attenzione del Consiglio comunale l’importante atto amministrativo che avrebbe potuto far uscire dal binario morto, sul quale è fermo l'annoso problema dell'avvio dell'eventuale bonifica del sito Giardinetto trasformato dai Fantini in pattumiera di inquinatori italiani, europei ed extraeuropei”.

Photo a cura di Giovanni Rinaldi

