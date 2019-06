Gildone (Molise), il pane e la festa lunga di Sant'Antonio

La Festa di Sant’Antonio a Gildone (Campobasso) in Molise è una festa lunga, tanto da arrivare a quella del SS. Cuore di Gesù e assumere la cornice di Festa del Pane, accomunando il sentimento popolare che in questo paesino dell’entroterra molisano, è amore per le proprie tradizioni, tramandate di generazione in generazione, arricchite ogni anno dalla fantasia dei suoi cittadini.

Una festa, infatti, che impegna e coinvolge tutti i gildonesi. Dal 3 al 15 giugno, ogni giorno, i monacelli - bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni - si riuniscono per onorare il Santo nella tradizionale “tredicina”, per poi sfilare in processione col Santo - la mattina del 16 giugno - indossando il saio di Sant’Antonio.

Impegnati anche i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 20 anni, che ogni anno vanno in giro per le campagne a raccogliere ceppi di legna, che verranno poi ammucchiati in località Cerreto, per l’enorme falò della domenica della festa.

Intanto, durante la settimana antecedente la festa, le ragazze del paese raccolgono i fiori da cui poi estrarranno petali per realizzare l’infiorata in piazza e per le strade del paese.

La festa vera e propria inizia il giorno 14 giugno, presso la Chiesa di San Rocco, con il corso di portamento del pane in testa rivolto soprattutto alle ragazze; a cui quest’anno segue un incontro spettacolo e la presentazione del libro “Il Pane e l’Amore”, che testimonia, grazie alle ricerche e alle fotografie, la tradizione e le peculiarità dell’antica Festa del Pane.

Sabato 15 tocca ai bambini partecipare al Work Shop creativo “L’arte del pane”, mentre in serata a “ONDA D’URTO live” e “ANGELO FAMAO LIVE TOUR 2019” il compito di allietare con la musica la “vigilia”.

La giornata del 16 giugno inizia con la distribuzione dei “panicelli” benedetti di S. Antonio per le vie del paese, mentre nella Chiesa di San Rocco si preparano i cesti di pane da portare in processione, che avrà inizio alle ore 12,00 dopo la Santa Messa in onore di Sant’Antonio e SS. Cuore di Gesù e sarà accompagnata dal complesso bandistico “Città di Pannarano”.

Le bambine, le ragazze e le signore, in base alla fascia d’età, si dispongono in fila e portano in mano, e soprattutto in testa, cestini/cesti contenenti dai 500 gr ai 10/12 Kg di pane benedetto.

Le donne del paese riescono a portare in equilibrio sul capo delle ceste contenenti fino a 15 kg di pane, reso ancora più bello dalla presenza di candidi gigli appena recisi. Seguono i fuochi pirotecnici e Beppe Junior in concerto.

In tutti e tre i giorni è ovviamente aperto lo stand gastronomico.

(gelormini@affaritaliani.it)

(Tratto da MoliseInvita di Maria Vasco)