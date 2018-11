Giornata Nazionale degli Alberi, per la cultura della legalità ambientale

La Regione Puglia, i Carabinieri Forestali e l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) insieme per promuovere e valorizzare le risorse arboree, in particolare, per celebrare la 'Giornata degli Alberi', istituita il 21 novembre da legge nazionale (n.10 del 14 gennaio 2013). Presentate dall'Assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, dal Comandante generale di CC Forestali, Antonio Danilo Mostacchi, e dall’Arif, il programma di eventi del 20 e 21 novembre in tutta la Puglia.

“Sono lieto essere nella sede del Comando regionale dei Carabinieri Forestali per dare testimonianza di un lavoro che da tempo stiamo svolgendo in modo congiunto finalizzato alla valorizzazione e difesa del nostro sistema agricolo e forestale - ha commentato di Gioia - il rapporto con i Carabinieri Forestali non è semplicemente quello di chi si relazione a una Istituzione importante che ha funzione di controllo, ma insieme cerchiamo di trasmettere, anche attraverso eventi come questo, la sensibilità ambientale e, nel caso specifico, legata alle foreste. Con l’Arif, braccio operativo della Struttura regionale, abbiamo lavorato sinergicamente sui temi della lotta agli incendi e della gestione della risorsa acqua, fondamentale in campo agricolo. E, oggi, in questa occasione, ci impegnamo anche sulla promozione e diffusione di una cultura della legalità ambientale e della tutela del territorio e del paesaggio, attraverso iniziative che celebrano la Giornata dell’Albero".

"Due le date dedicate - ha proseguito di Gioia - ovvero il 20 e 21 novembre, con un ricco programma di eventi su tutto il territorio regionale. La prima giornata vedrà il coinvolgimento di circa 2 mila alunni delle scuole, luoghi privilegiati di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, in particolare sulla cura e tutela degli alberi. Il 21 novembre, invece, in molte località pugliesi, ci sarà la piantumazione di essenze forestali insieme a una serie di attori istituzionali, regionali e locali, e della società civile. E questo per rappresentare quanto sia fondamentale il lavoro di tutti per preservare una risorsa straordinaria, quella forestale, da un punto di vista paesaggistico, ambientale ed economico”.

La celebrazione della 'Giornata Nazionale degli Alberi' costituisce un impegno comune fra Arma dei Carabinieri, la Regione Puglia e l’Arif per rendere più consapevoli i cittadini a cambiare le piccole abitudini quotidiane, i comportamenti, a guardare la natura, la biodiversità, l’ambiente ma soprattutto gli alberi in modo diverso in relazione, tra l’altro, ai temibili effetti dei cambiamenti climatici dovuti in gran parte alle minacce poste in essere per mano dell’uomo, prima fra tutte l’uso indiscriminato delle risorse, l’alterazione sistematica degli habitat e degli ecosistemi nonché la piaga degli incendi boschivi.

Il giorno 20, militari dei Carabinieri forestali e operatori dell’Arif, si recheranno in tutte le province e nei Parchi Nazionali del Gargano e dell’Alta Murgia - più precisamente a Foggia, Vico del Gargano (Fg), Andria, Bari, Lecce, Martina Franca (Ta), Statte (Ta), Brindisi - per diffondere a centinaia di studenti delle scuole elementari e medie inferiori, la cultura della legalità ambientale, della tutela e gestione del patrimonio arboreo e boschivo, della biodiversità e della tutela ambientale. La finalità è soprattutto quella di sensibilizzare ed educare le nuove generazioni al rispetto degli alberi, delle risorse naturali e più in generale dell’ambiente, anche in relazione ai cambiamenti climatici causati proprio dall’uso indiscriminato delle risorse. Ulteriori iniziative di educazione ambientale saranno svolte dai militari dell’Arma Forestale su invito di numerosi Istituti Scolastici della Regione.

Nella giornata del 21 novembre nelle stesse città ci sarà la piantumazione di essenze forestali alla presenza delle comunità locali, della società civile, e delle autorità Religiose, Civili e Militari. La scelta dei siti ove realizzare la piantumazione degli alberi è stata condivisa dai sindaci e interesserà anche aree urbane periferiche al fine di renderle più vivibili.

Anche a Bari, gli assessori all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, e alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, hanno presentato il programma delle piantumazioni che saranno effettuate in diversi quartieri della città, grazie alla collaborazione del Comando Carabinieri Forestali, dell’Arif e dell’Ordine degli agronomi, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi e Festa dell’Albero.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Giacomo Carreras dell’Ordine degli agronomi, le dirigenti scolastiche Porziana Di Cosola del XVII circolo e Patrizia Rossini dell’Istituto comprensivo Japiga - Verga e don Massimo Inzoli della parrocchia San Giovanni Bosco del quartiere San Paolo.

Pietro Petruzzelli ha spiegato che, grazie all’impegno e alla collaborazione del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, con l’aiuto dell’Amiu che sta provvedendo allo sfalcio del terreno e alla realizzazione delle buche, in diversi spazi della città saranno piantumati circa 300 alberi e arbusti. “Si tratta - ha detto l’assessore - di una piantumazione simbolica in luoghi strategici come scuole, centri servizi e in quartieri periferici della città, per dare un messaggio educativo sull’importanza del rispetto degli alberi, fonte di vita e di bellezza”.

“Il messaggio che vogliamo dare alla città, partendo dai più piccoli, quindi dalle scuole elementari - ha commentato Paola Romano - è dare valore a questa festa che è un appuntamento antichissimo, perché già i romani festeggiavano gli alberi. Piantare un albero è un segno di cura verso il futuro. Tutti insieme vogliamo sensibilizzare i più giovani sul consumo di suolo, sulla cura delle risorse del nostro pianeta e sul problema dei cambiamenti climatici”.

Questo il programma delle attività: il 20 e il 21 novembre negli spazi esterni della parrocchia San Giovanni Bosco saranno piantumati 40 nuovi giovani alberi - 6 roverelle, 6 allori, 6 aceri, 5 lecci, 6 ornielli, 8 melograni, 3 alberi di Giuda - e circa 200 arbusti - piante di mirto, viburno e fillirea -: altri alberi adulti saranno invece messi a dimora nella rotatoria tra via Troccoli, via Granieri, via Giaquinto e via Ribeira, sempre al quartiere San Paolo.

Inoltre, in collaborazione con l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Bari, mercoledì 21 novembre, saranno piantati due alberi di falso pepe all’Urban Center, mentre un albero di limone, quattro piccole piante rampicanti (rincospermo) e un ibiscus saranno messi a dimora nel Parco Gargasole.

Nella stessa giornata, saranno piantati degli alberi anche presso il Centro servizi per le famiglie di Japigia e la scuola Collodi di Palese. Nell’Istituto comprensivo Clementina Perone - Levi (plesso Padiglione) saranno messi a dimora altri 10 alberi grazie al contributo dell’azienda Bridgestone. Nelle scuole Tauro, Carrante, M. L. King e Don Orione saranno invece piantati degli orti e cinque nuovi alberi.

Giacomo Carreras ha sottolineato l’importanza della Festa dell’albero e si è soffermato sulla necessità di un controllo fito-sanitario degli alberi che si affianchi al monitoraggio della stabilità delle piante presenti in città, sempre più necessario a causa degli eventi atmosferici estremi che ormai si ripetono con una certa frequenza.

Al XVII circolo la festa durerà una settimana: Porziana Di Cosola ha raccontato che, grazie ai fondi ricevuti in dono dalla ditta Lavermicocca, nei tre plessi del XVIII Circolo saranno impiantati altrettanti orti. Inoltre sono diversi i progetti di educazione ambientale che vedono impegnati studenti del Circolo in collaborazione con i volontari e con Legambiente Bari per “Scuole sostenibili” e “nontiscordardime”.

Patrizia Rossini ha ribadito l’impegno ambientalista delle scuole da lei dirette: il progetto “diritti al cuore degli alberi”, ad esempio, è dedicato al rispetto ambientale. Per gli studenti ci sono i progetti “lettura sotto gli alberi” e “alberi inclusivi” a cui parteciperanno i ragazzi con disabilità. È previsto anche un incontro informativo con l’Arif sulle attività istituzionali dell’agenzia, che porterà a scuola anche un mezzo per lo spegnimento degli incendi.

Don Massimo Inzoli, nel ringraziare l’amministrazione per l’iniziativa, si è soffermato sull’importanza dell’educazione ambientale e ha ricordato l’enciclica Laudato si’, sulla cura della casa comune di Papa Francesco, e la frase di Nelson Mandela, “l’educazione è l’arma più potente che si può usare per cambiare il mondo”.

