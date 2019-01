Giro d’Italia: la candidatura di Ceglie Messapica a “Città di tappa" 2020

Il Giro d’Italia è un evento internazionale senza pari, l’occasione per mostrare al mondo la nostra grande bellezza.

Non è semplicemente una manifestazione sportiva, ma piuttosto una vetrina mediatica senza paragoni, l’occasione per raccontare un Paese attraverso le emozioni del ciclismo, una vera e propria opportunità per le nostre città. Perché l’Italia è una terra con un patrimonio artistico, storico e naturale da esportare in tutto il mondo, e il Giro d’Italia è la cornice perfetta per questo splendido quadro.

Pertanto l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Sport, in collaborazione con l’ASDC GSC “Orazio Lorusso”, dopo la positiva ed emozionante esperienza del passaggio del Giro nel maggio 2017, ha presentato nella giornata di oggi la richiesta per individuare Ceglie Messapica come “Città di tappa” in occasione del Giro - edizione 2020.

Per Ceglie Messapica sarebbe un evento storico, soprattutto perché la città vanta una lunga tradizione ciclistica in qualità di sede della Coppa Messapica - Giro della Valle d’Itria, classica gara ciclistica considerata un trampolino di lancio per il professionismo che, quest’anno, giungerà alla 60^ edizione. Il nostro territorio sarebbe la ‘location’ ideale per una tappa nello splendido territorio della Valle d’Itria, nel cuore della Puglia.