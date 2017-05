Giro d'Italia, spettacolo Puglia Patrick Dempsey promozione 'in'

,Il fascino del Giro d'Italia si veste di Puglia e il presidente della Regione, Michele Emiliano, dal Forum 'Economia e povertà' arriva ad Alberobello, per accogliere la carovana del Giro: "La Regione Puglia si è molto impegnata per ottenere questa tappa nel giro più importante, quello della 100esima edizione. È una emozione che volevo vivere con tutti i cittadini di Alberobello, sono felice di essere qui perché è uno spettacolo meraviglioso, il rosa dona moltissimo ai trulli e a questa città bellissima".



"In Puglia non perdiamo le occasioni - ha aggiunto - davvero è uno sforzo organizzativo enorme quello che la Puglia ha fatto assieme agli organizzatori del Giro e ad Rcs e ovviamente ringraziamo tutti per lo spettacolo meraviglioso che la Puglia e i pugliesi stanno dando al mondo intero”.

“Noi siamo sempre al centro del mondo, vengono da noi per sposarsi, per andare in bici, vengono al mare, vengono a guardare le meraviglie delle nostre città e soprattutto la meraviglia della nostra gente perché chi viene in Puglia viene accolto come un fratello, come una sorella e questo ovviamente fa la differenza, ma è evidente che uno spettacolo del genere, i trulli avvolti dal rosa, era uno spettacolo che non volevo perdere".

"Non è facile per me - ha concluso Emiliano - andare in giro non tanto per la gamba ma per gli impegni infiniti che abbiamo, però essere qui con tutti i cittadini di Alberobello è veramente una emozione meravigliosa”.

Il presidente, insieme a un testimonial d'eccezione come Patrick Dempsey, sarà presente alla partenza della tappa di Molfetta così come all’arrivo a Peschici, dopo i tornanti del Gargano.

(gelormini@affaritaliani.it)