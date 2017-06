Gli auguri per i 130 anni de 'La Gazzetta del Mezzogiorno'

Gli auguri per il 130° anniversario de 'La Gazzetta del Mezzogiorno':





“Identità è la parola giusta per festeggiare i 130 anni della Gazzetta del Mezzogiorno. Più di un secolo di informazione, approfondimenti, inchieste, denunce. Sostanza e interazione col territorio", scrive Luigi d'Ambrosio Lettieri, senatore pugliese di Direzione Italia.

"Pungolo per le istituzioni e per la politica a fare bene, a fare meglio", continua Lettieri, "Avamposto instancabile e mai puramente rivendicazionista a difesa di un Sud sempre più discriminato, non ha mai fatto mancare la sua voce per far emergere le tante eccellenze, né il suo apporto sia nelle giuste battaglie perché fosse ripristinata l’equità e per esigere lo sviluppo negato, sia nella critica sempre costruttiva per rispondere alle nuove sfide sena piangersi addosso".

"La Gazzetta del Mezzogiorno - conclude d'Ambrosio Lettieri - è molto di più che un punto di riferimento per il Meridione e, in particolare, per la Puglia e la Basilicata. E’ storia. E’ sfida. E’ futuro. Mille auguri e grazie a tutte le professionalità che fanno di questa testata l’orgoglio della nostra comunità”.





Il messaggio augurale del Vicepresidente Consiglio Regione Puglia Peppino Longo: "Paragonare la “carta stampata”, se di qualità, a quell’ingorgo di notizie che, almeno al momento, è ampiamente rappresentato in Rete, non solo è controproducente per la formazione del pensiero dei lettori-fruitori, ma è assolutamente dannoso. Da qui la necessità e il dovere per le Istituzioni di un Paese che voglia dirsi moderno, di difendere senza remore, le milioni di copie di giornali che quotidianamente sono vendute e lette in Italia. A maggior ragione, quando oltre il diritto/dovere ad essere informati e ad informarsi, c’è anche un profondo approccio sentimentale".





"La Gazzetta del Mezzogiorno è stata ed è parte integrante, compagna fedele, amica profonda di intere generazioni di donne e uomini del Sud. Pronta ogni mattina a coinvolgere e condividere con le notizie accadute, che stanno accadendo, che potrebbero accadere. Puntuale, ogni mattina, da 130 anni, oggi festeggia un compleanno regalandosi un infinito elenco di battaglie in nome dello sviluppo della Puglia, della Basilicata e dell’intero Mezzogiorno. Pungolo incessante e rigoroso ad una classe dirigente locale e nazionale talvolta disattenta, spesso in altra faccende affaccendata".

"In prima linea, spinta da uno spirito libero e indipendente a difesa dei diritti dei cittadini, dalle sue pagine pretende con successo, e a ragione, di poter continuare a contribuire allo sviluppo del Paese, a quella nuova ed essenziale visione di modernità, facendo della trasparenze e della obiettività le basi da cui ripartire. Ancora di più quando il fine, prezioso e ambizioso, è quello di fare informazione in una realtà che a volte può essere fin troppo complessa. La Gazzetta sempre riesce al meglio nella narrazione, nella descrizione puntigliosa dei fatti, spinta quotidianamente da voci libere, sempre cariche della necessaria autorità che hanno il nobile fine di rendere attivamente partecipe la collettività alla vita politica, amministrativa, sociale, culturale delle proprie città. Auguri Gazzetta! "

(gelormini@affaritaliani.it)

Le foto della gallery sono di Luca Turi