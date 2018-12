Governo, Boccia (Pd) molto duro sulla Lega: 'Sempre più antimeridionalistica'

Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico, commenta con durezza le parole di Giancalo Giorgetti sul Reddito di Cittadinanza.

"Prima la vicenda dell'imbarazzante e impresentabile sindaco leghsita, Michele Conti, che esulta perché la scuola Normale non si farebbe più a Napoli; solo un mentecatto leghista, senza alcuna visione del Paese e dell'Accademia poteva ridursi a questo".





"Poi la conferma sulla solita linea antimeridionalistica arriva da Giorgetti, sottosegretario alla presidenza e numero due di Salvini - rincara Boccia - con 'l'Italia che non ci piace'. "

"Spero non ci sia ancora qualcuno nel Mezzogiorno che pensi che siano cambiati - avverte Francesco Boccia - sono sempre gli stessi con la loro arroganza, i loro pregiudizi e la loro scarsa conoscenza dell'Italia che non va oltre Roma. Gli italiani non meritano un governo così pasticcione, pieno di contraddizioni, che litiga su tutto e ambiguo perfino su quale italiano sia meglio dell'altro".

