Gran Galà Coni dello Sport pugliese a Bari

E’ l’evento annuale in cui si festeggia lo sport pugliese. E’ il Gran Galà del Coni, che a Bari nella Sala Polifunzionale del Quartier Generale Terza Regione Aerea, è stato condotto da un presentatore d’eccezione: Carlo Molfetta, campione olimpico di taekwondo a Londra 2012. A far gli onori di casa, il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto.

L’evento, patrocinato dall’Aeronautica Militare, vede la consegna sia delle tradizionali benemerenze Coni per il 2017: ovvero le Stelle al Merito Sportivo per i dirigenti, le Medaglie al Valore Atletico per atleti e le Palme al Merito Tecnico per i tecnici. Questi i principali riconoscimenti. Per gli atleti, le quattro Medaglie d'Oro al Valore Atletico a chi in stagione ha conquistato un titolo mondiale: Paola Piazzolla nel canottaggio, Sergio Scarpetta nella Dama, Luca Cramarossa ed Eva D'Elia nel beach tennis a squadre. Quindi le tre Medaglie d’Argento per i successi in campo internazionale di Vito Dell’Aquila nel Taekwondo, Matteo Metrangolo nella pesca sportiva e Nico Sicuro nell’equitazione. Medaglie di Bronzo poi, per 34 campioni nazionali di tante discipline.





I riconoscimenti alle società sportive sono stati invece aperti dalla Stella d’Oro al Circolo Schermistico Dauno; premio Eccellenze sportive all’U.S. Lecce per la promozione calcistica in B.

Quanto ai dirigenti, le premiazioni hanno interessato le Stelle d’Oro a Giovanni Barbone, Mario Lauciello, Gianfranco Marchello, Francesco Saverio Patscot, Mario Tarricone e Antonio Costa. Per i tecnici, spicca la Palma d’Argento a Roberto Baglivo, pluridecorato allenatore di taekwondo e scopritore di Carlo Molfetta.

Tra i riconoscimenti speciali, i premi alla carriera al dirigente Mario Del Console, al tecnico Antimo Milli e al giornalista Franco Castellano; il premio della Regione Puglia “Radici di Puglia” a Marco De Tullio e Carmelo Alessandro Musci, rispettivamente argento nei 400 stile libero e bronzo nel lancio del peso ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires; Premio "Campioni di Fair Play" al progetto dell‘Istituto Comprensivo “Elia Commenda” di Brindisi. L’elenco di tutti i premiati è online su www.puglia.coni.it

All'incontro sono intervenuti autorità sportive e civili e militari. Tra le altre, la presenza del presidente della Regione Michele Emiliano, dell’assessore regionale allo Sport Raffaele Piemontese, del consigliere nazionale Coni Elio Sannicandro, della dirigente nazionale Coni Cecilia D’Angelo, del sindaco di Bari Antonio Decaro, dell’assessore comunale allo sport Pietro Petruzzelli.

(gelormini@affaritaliani.it)