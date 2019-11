Gravina, liason Andriani - Brasile per Programma Pratiche Agricole Sostenibili

Nato come progetto pilota dell’International Executive Programme - IEP ed indirizzato specificamente ai dirigenti impegnati nelle catene di valore in diverse parti del mondo, questo innovativo programma è frutto della collaborazione con l'International Trade Center, agenzia multilaterale che ha un mandato congiunto con la World Trade Organization (WTO) e le Nazioni Unite, attraverso la United Nations Conference on Trade and Development, e una rete di 11 importanti istituzioni accademiche nel campo della sostenibilità.

Il confronto su temi specifici e mega-tendenze, come ad esempio la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e i cambiamenti climatici, mira alla condivisione, a livello internazionale, di buone pratiche e di strategie volte a implementare competenze atte a gestire le inevitabili trasformazioni che anche i sistemi alimentari globali saranno costretti ad affrontare.

In Italia, Sai Platform sarà ospitata, il 18 e 19 novembre prossimi, a Gravina in Puglia da Andriani SpA, realtà di riferimento dell’Innovation Food, specializzata nella produzione di pasta a base di materie prime accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine e impegnata a 360 gradi nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che supporta e promuove attraverso azioni concrete e buone pratiche.





Nella due giornate di workshop, che si terranno simultaneamente anche in Brasile, si punterà, in particolare, ad identificare rischi e opportunità in specifici contesti, a sviluppare approcci per integrare la sostenibilità e mitigare le criticità nelle catene di valore, a costruire solide relazioni tra funzioni, entità e aree geografiche e ad offrire uno spazio sicuro per condividere opinioni ed esperienze su come integrare la tutela dell’ecosistema con programmi aziendali e sviluppo personale.

Il programma include, inoltre, una visita di mezza giornata alla realtà di Andriani, con focus sulle materie prime e sulla produzione della Pasta, per offrire una panoramica sulle diverse attività dell’Azienda in favore della sostenibilità. A conclusione del corso, per gli ospiti di Andriani, che provengono da Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Romania, Nigeria, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, è prevista una visita guidata ai Sassi di Matera, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

