Grottaglie, Borraccino (SI) 'Lavori all'aeroporto non siano una presa in giro'

Il consigliere regionale di Sinistra Italiana Mino Borraccino, a proposito dei lavori annunciati all'aeroporto di Taranto-Grottaglie dichiara: "Con un importo di 10 milioni e 239 mila euro Aeroporti di Puglia sceglie dunque di distrarre tutti i fondi destinati all’ammodernamento dell’aeroporto di Grottaglie esclusivamente per la produzione industriale rivolta alla sperimentazione e a test innovativi del settore aerospaziale".





"Apprendiamo con shock questa notizia - sottolinea Borraccino - che ci lascia molto perplessi sulle scelte del presidente Emiliano. La tanto attesa delibera di indirizzo sull’attivazione dei voli di linea passeggeri per l’aeroporto tarantino, del 24 ottobre scorso, giunta dopo un intenso lavoro di confronto con le associazioni, i movimenti, le istituzioni locali, si è rivelata dunque un contenitore assolutamente vuoto".





"Quei fondi ENAC dovevano servire anche per l’ammodernamento dell’aerostazione e dei servizi, per consentire l’effettuazione dei voli passeggeri dall’aeroporto tarantino", ribadisce il consigliere di Sinistra italiana, "Un percorso che Taranto merita ed attende di poter intraprendere per lo sviluppo delle sue attività".

"Ma tutto ciò sembra non interessare al Presidente Emiliano, che anziché fare annunci a go go, invitiamo ad intervenire immediatamente, per stoppare quei lavori destinando quei fondi per l’ammodernamento dell’aeroporto ai fini dei voli di linea passeggeri. Preannuncio a breve una conferenza stampa sul tema. - conclude Mino Borraccino - non si può prendere in giro una comunità".

​(gelormini@affaritaliani.it)