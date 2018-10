Grottaglie (TA) sarà Città Europea dello Sport 2020

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha preso parte, nel convento dei Cappuccini Grottaglie, alla presentazione ufficiale del titolo conferito a Grottaglie di “Città europea dello Sport 2020” da parte di Aces Europe, associazione che raggruppa le capitali e le città europee dello sport.

“Sono molto orgoglioso di ciò che l'amministrazione comunale di Grottaglie ha saputo fare. Siamo una squadra e c'è il nostro pieno sostegno alle amministrazioni locali. Questo riconoscimento, ben spiegato nella motivazione dei commissari, già ottenuto, 'spingerà' anche la candidatura ai Giochi del Mediterraneo di Taranto – ha dichiarato Emiliano, collegando il titolo ottenuto da Grottaglie alla notizia candidatura del capoluogo ionico - un grande evento che, come avevamo pensato, possa concludere la pianificazione strategica dell'area. Giocare da soli è il modo migliore per perdere prima di cominciare - ha spiegato alla platea - il gioco di squadra ha portato invece Grottaglie a essere la prossima Città europea dello Sport per il 2020. Siamo pronti a sostenere questo evento in ogni modo possibile”.

All'iniziativa, aperta alla partecipazione delle associazioni sportive, delle altre realtà del terzo settore e dei cittadini, sono intervenuti anche il sindaco di Grottaglie Ciro D'Alò, il vicesindaco ed assessore allo sport del Comune di Grottaglie, Vincenzo Quaranta, Angelo Giliberto, presidente del Coni Puglia e Giuseppe Pinto, presidente regionale del Cip, Comitato italiano paralimpico.

“La commissione Aces ha valutato positivamente non solo le strutture, ma anche il clima che si è creato intorno allo sport, l'entusiasmo delle associazioni e dei cittadini - ha spiegato il sindaco Ciro D'Alò - adesso siamo a lavoro per portare avanti questo riconoscimento, con la collaborazione delle istituzioni. Prevediamo ricadute positive per il territorio. Lo sport è un vettore di buone pratiche e si potranno ospitare grandi eventi”.

Il prossimo 12 novembre, una delegazione di Grottaglie Città europea dello sport 2020 si recherà a Roma, per la consegna ufficiale del titolo. La tappa successiva sarà una giornata, a Grottaglie, dedicata agli sport paralimpici.

“C'è stata una grande partecipazione, grazie ad una serie di iniziative messe in campo con le associazioni e con la cittadinanza - ha detto l'assessore comunale allo sport Vincenzo Quaranta, ricordando il percorso che ha portato al titolo di Città europea dello sport 2020 - nei prossimi passi, si partirà dall'attenta valutazione di quelle che sono le necessità strutturali della città (analisi già inserita nel dossier) e si porterà avanti la progettazione, già messa in atto nella fase della candidatura. Sfruttando le risorse strutturali ed impiantistiche, saranno portate qui, con la collaborazione di Coni e Cip, nuove discipline sportive, in modo da aumentare l'offerta sportiva e formativa della città ed avvicinare allo sport anche chi non lo pratica abitualmente”.

Nel luglio scorso, Grottaglie ha accolto una delegazione dei commissari Aces in un percorso per conoscere le realtà sportive, le strutture e gli impianti, ma anche il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e culturale del comune ionico. In tre giornate, si sono svolti i momenti principali dell'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale per promuovere e diffondere le discipline sportive, con particolare attenzione verso gli sport paralimpici e gli sport femminili, che coniugano i valori insiti nella pratica sportiva con quelli di inclusione e uguaglianza.

Nel progetto, spiegato nel dettaglio nel dossier della candidatura e sposato dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, dalla Provincia di Taranto, dal Coni Puglia, dal Cip (Comitato italiano paralimpico), da Aces Italia e Aces Europe, sono stati coinvolti cinquanta associazioni sportive e club del territorio.

Nella motivazione, i commissari Aces hanno dichiarato che hanno “l'onore di insignire Grottaglie Città europea dello sport 2020. Congratulazioni per il premio - scrivono - perché la vostra città è un concreto e ottimo esempio di sport, per tutti gli strumenti di benessere, integrazione, educazione e rispetto, che rappresentano i principali obiettivi di Aces Europe”.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti per il titolo ricevuto - ha ribadito l'assessore Vincenzo Quaranta - questa non rappresenta una vittoria esclusiva dell'amministrazione comunale, ma del popolo sportivo grottagliese, delle associazioni e della città tutta. Essere Città europea dello sport significa, per noi, affacciarci al panorama europeo e permettere alla città e al mondo sportivo locale di crescere e raggiungere livelli significativi, nel campo dell'impiantistica, della pratica dello sport e dell'inclusione sociale, con un particolare riguardo alle pratiche sportive paralimpiche”.

(gelormini@affaritaliani.it)