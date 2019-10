Grottaglie, via ai lavori per spazi rullaggio e sosta aerei

Partiti i lavori di realizzazione della via di rullaggio e dell’ampliamento del piazzale sosta aeromobili, dell’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie. Alla presentazione hanno partecipato l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Cosimo Borracino, il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, il Direttore Generale, Marco Catamerò e il Direttore Tecnico, Donato D’Auria.

I lavori del piazzale sosta aeromobili prevedono la riqualificazione di quello esistente e un suo ampliamento. A conclusione dei lavori, infatti, il piazzale disporrà di due ulteriori stalli per B737/800 (classico aeromobile Ryanair, di apertura alare 36 metri), oltre a due stalli per A320 (Alitalia, Eurowings, Wizzair, EasyJet, Turkish, di apertura alare 34 metri e uno stallo per aeromobile B717 (Volotea di apertura alare 28 metri). I lavori riguardano anche il primo tronco della via di rullaggio, di sviluppo pari a 1500 metri, con funzione di collegamento tra il piazzale e la pista di volo.

“Stiamo dimostrando che il gioco di squadra funziona e che quando si lavora tutti a un obiettivo, seppur difficile, arriva il momento dei risultati - ha dichiarato il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ad agosto scorso abbiamo presentato il progetto del nuovo volto di questo aeroporto, oggi siamo lieti di annunciare l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione della via di rullaggio e all’ampliamento del piazzale sosta aeromobili".

"Un progetto, questo, che ci vede impegnati in un investimento di 6,2 milioni di euro, reso possibile dalla stretta collaborazione con la Regione Puglia e con l’ENAC. I lavori che prendono il via ora - ha dichiarato il Vice Presidente - oltre che di grande importanza per le attività dello spazioporto, dell'industria aeronautica, e dei servizi del cargo e della logistica, anche in funzione dell’inizio delle attività di Yilport nel porto di Taranto, saranno funzionali alle esigenze dei voli commerciali".

"Insomma - ha concluso Vasile - pur lasciando a Grottaglie la sua naturale connotazione di infrastruttura di rilevanza internazionale per la sperimentazione aeronautica e per i voli suborbitali, vogliamo fornire tutti gli strumenti necessari affinché l’aeroporto tarantino possa avere un ruolo più completo nel panorama degli scali pugliesi”.

Il progetto “Test Range Infrastrutturazione destinata all'insediamento di attività industriali orientate alla sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali - Infrastruttura” si compone sostanzialmente dei seguenti interventi, oltre alla riqualificazione già ultimata di un hangar di 9.000 mq:

Ampliamento del piazzale aa/mm “D” esistente sul lato nord con la realizzazione di n. 2 stand aggiuntivi ai n. 3 esistenti per aeromobili appartenenti alla categoria “C”;

riqualifica raccordo “D” esistente e nuovo raccordo “F” per il collegamento del piazzale “D” con la nuova TWY “T”.

realizzazione del tratto nord della nuova taxiway “T” funzionale al collegamento diretto del piazzale “D” alla Testata 17 della pista di volo 13/31;

realizzazione degli impianti Aiuti Visivi Luminosi (AVL) a servizio delle nuove infrastrutture;

potenziamento della rete e dei recapiti di smaltimento delle acque piovane.

Il Piano di Sviluppo dell'aeroporto, approvato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, si articola in quattro fasi e definisce e pianifica tutti gli interventi fino al 2030 in coerenza con:

- il Piano Nazionale degli Aeroporti, che classifica lo scalo come "Aeroporto di interesse nazionale";

- la Disposizione del D.G. di ENAC (n. 20 del 14 luglio 2014), che qualifica l'aeroporto come idoneo a svolgere, oltre alle attività di traffico commerciale passeggeri, anche quelle connesse alla definizione di "piattaforma logistica per le attività di sviluppo, ricerca e sperimentazione di prodotti aeronautici";

- il Quadro degli interventi previsti dal Piano Regionale dei Trasporti;

- l'Atto di indirizzo (n. 250 del 9.5.2018) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha individuato Taranto-Grottaglie quale spazio porto nazionale per le esigenze dei voli commerciali suborbitali.

Per gli aspetti ambientali, il Piano di Sviluppo ha anche ottenuto la valutazione favorevole da parte del Ministero dell'Ambiente con il rilascio del Decreto VIA (n. 123 del 6 maggio 2019). I lavori presentati, il cui importo è di circa 6,2 milioni di Euro, verranno realizzati con un finanziamento più ampio a valersi su Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Accordo Programma Quadro Trasporti.

(gelormini@affaritaliani.it)