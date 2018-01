Grotte di Castellana - '80 anni' Mattarella: 'Meraviglia d'Italia'

Accompagnato dal figlio omonimo del Franco Anelli scopritore delle Grotte di Castellana e dalle guide-speleologi Sergio Carpinelli e Laura Lisi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il sito carsico nel giorno che celebra gli 80anni della loro scoperta.





Emozione, sorpresa e orgoglio nazionale tra i ricami calcarei, l’intreccio di stalattiti e stalagmiti e l’eco di una goccia che deposita i suoi sedimenti nella ‘caverna dei Monumenti”, hanno segnato l’escursione privata presidenziale, prima dell'appuntamento al Palazzetto dello Sport per la cerimonia formale.

“Le Grotte non sono solo una meraviglia di Puglia”, ha sottolineato Mattarella nel corso della cerimonia celebrativa - ma anche meraviglia d'Italia. Gli ottant'anni dalla loro scoperta sono una ricorrenza importante, particolarmente significativa. Quando Franco Anelli è sceso, ha aperto una strada di grande importanza, è stato non solo scopritore ma anche valorizzatore delle grotte aiutato dai castellanesi, da Vito Materrese".

Un asciutto discorso di saluto, che il presidente Mattarella ha fatto dinanzi ai bambini delle Scuole elementari e medie di Castellana, e, dopo quelli presidente della Regione, Michele Emiliano, del sindaco della città Metropolitana, Antonio Decaro, del sindaco di Castellana, Francesco De Ruvo, e del presidente della società Castellana Grotte, Victor Casulli.

Di meraviglia negli occhi, nonché di “Meraviglia ed emozioni, in un quotidiano che sembra averli banditi o smarriti tra i modelli condivisi”, ha parlato Victor Casulli, rimarcando come “Il testamento delle Grotte sia proprio l’equilibrio tra uomo e natura”.

E ricordando, quindi, al Presidente che “Franco Anelli era un ragazzo del ‘99”, riferendosi al discorso di fine anno di Sergio Mattarella e di quanto all’intera Città di Castellana stia a cuore “il bene comune Grotte”.





​Un valore ripreso dal sindaco, Francesco De Ruvo, che ha voluto mettere l'accento sull'entusiasmo della nuova compagine amministrativa di Castellana, delle difficoltà che angosciano tutti i sindaci nell'esercizio dei loro mandati, e dell'attenzione riposta dal gruppo di giovani salito a Palazzo di Città ai beni comuni".

Da primo cittadino ha ringraziato il Presidente delle Repubblica, "Per aver accettato l'invito, rendendo questa giornata unica e indelebile nel ricordo che resterà scolpito nella memoria dei castellanesi", ribadendo le peculiarità di una città che è porta della Valle d'Itria, fresca in collina e ricca del profumo del mare vicino, e meta apprezzata non solo per un attrattore come le Grotte - e per il riconoscimento di averle rese fruibili anche ai disabili - ma anche per l'insieme delle altre sue eccellenze storiche, artistiche ed enogastronomiche".

Il sindaco De Ruvo, cogliendo poi lo stato d'animo di tutti gli altri sindaci dell'area Metropolitana di Bari presenti, ha fatto riferimento alla "Missione dei sindaci, al coraggio e al senso di comunità e di appartenenza, a cui lo stesso Mattarella ha più volte esortato". Indicando implicitamente la testimonianza delle stesse Grotte: dove il passato racconta e stimola, nello stillicidio senza tempo del presente, la costruzione del futuro.