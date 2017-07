Grp. Megamark, semestrale ottima e aperture Pet care

La Puglia che tira: il Gruppo Megamark di Trani nel primo semestre 2017 fa registrare una crescita delle vendite a parità di rete commerciale del 6,30% a fronte di un calo medio del settore nel Mezzogiorno del 2,06% (dati Like4like di Nielsen). La catena di distribuzione di Giovanni Pomarico sta consolidando il trend positivo del 2016 quando, a parità, aveva registrato nei punti vendita di Puglia, Campania e Molise una crescita del 2,50% a fronte di un calo del settore nello stesso periodo dello 0,41%.





In totale nel 2016, anno in cui sono entrati nell’orbita del Gruppo Megamark i ricavi di 30 supermercati acquisiti o affiliati in Campania - tra la fine del 2015 e la metà del 2016 - le vendite al pubblico negli oltre 500 supermercati sono state pari a 1,250 miliardi di euro, in crescita del 21,8% rispetto a 1,026 miliardi di euro del 2015.

Ai dati confortanti si aggiungono le novità: apre al pubblico, giovedì 20 luglio a Bisceglie, ‘Joe Zampetti’, il primo punto vendita dedicato esclusivamente ai prodotti per animali del All’apertura di Bisceglie farà seguito quella di Bari prevista per la fine di agosto e altre due opening in Puglia entro la fine del 2017, per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro nell’anno in corso.





La diversificazione del Gruppo Megamark nel settore dei prodotti per animali era iniziata lo scorso dicembre, quando la realtà pugliese acquisì il 42% del capitale sociale di Bauzaar Srl (start-up impegnata nell’e-commerce di prodotti per animali domestici) e proseguita nel febbraio di quest’anno con l’acquisizione di un ulteriore 13,58% della compagine. Il fatturato annuo atteso dai primi quattro punti vendita è stimato in circa 4 milioni di euro a cui vanno aggiunti i 2 milioni annui di fatturato dal sito Bauzaar.it, stimati già nel 2017 (furono 1,2 nel 2016).

"La nostra diversificazione - spiega Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark - trova ragione nella crescente passione degli italiani nei confronti degli animali da compagnia, che ormai sono vissuti come veri e propri componenti della famiglia. Tutto questo si traduce nell’acquisto di prodotti sempre più ricercati e di qualità; non è un caso che negli ultimi anni tra i prodotti che registrano i maggiori tassi di crescita ci sono sempre quelli che riguardano il settore pet care".





Il Gruppo Megamark è tra le realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna, con circa 5.000 collaboratori e oltre 500 punti vendita a insegna Dok, A&O, Famila, Iperfamila, Sole365 e Superò presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. Nel primo semestre dell’anno in corso, oltre all’importante performance dell’area ‘pet care’ (+ 12,1%), sono stati i reparti del fresco dei supermercati del Gruppo a far registrare i migliori risultati di vendita, in particolare i banchi ‘Ortofrutta’ (+14,6%) e ‘Pescheria’ (+ 6,4%), testimoniando l’apprezzamento dei consumatori nei confronti dei prodotti freschi, di elevata qualità e tipici dei territori del Mezzogiorno. Infine l’attenzione crescente verso stili alimentari virtuosi si è tradotta in veri e propri boom di vendite per i prodotti biologici (+ 54,9%) e salutistico/integrali (+ 21,8%).

