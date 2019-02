“Gurdjieff, viaggio nel mondo dell’anima” presentato a Bari

Il 1° marzo presso la Libreria Roma di Bari (Piazza Aldo Moro n.13) alle ore 18.30 in programma la prima presentazione ufficiale del libro di Joe Santangelo “Gurdjieff, viaggio nel mondo dell’anima” pubblicato dalla casa editrice romana Bastogi Libri. Dialogherà con l’autore Anna De Marzo, giornalista e caporedattore del quotidiano Puglia Live.

Il volume “Gurdjieff viaggio nel mondo e nell’anima” è diviso in tre sezioni :

Idiota n° 17, romanzo documentale sulla vita di Monsieur Gardjieff Dovere Partkdolg, della coscienza e accedere al mondo superiore dell’anima Appendice, che raccoglie approfondimenti sulle fonti utilizzate, includendo un commentario agli aforismi del Maestro e uno studio sulla ‘Fratellanza Sarmoung’ che espone le varie teorie sulla natura della Scuola dei Sarmouni.

L’opera letteraria per i suoi contenuti e la ricchezza di informazioni risulta di particolare interesse, sia per i cultori del Maestro che per quanti vogliano intraprendere un libero percorso e sviluppo, attraverso il metodo del ‘risveglio’ da lui ideato e praticato insieme ai suoi allievi.

Il dialogo si preannuncia stimolante e il pubblico, a cui sarà riservato molto spazio, avrà l’opportunità di rivolgere le domande all’autore.

Nel corso della presentazione sarà anche trasmesso un video sul libro e sull’autore.