Helmut Kohl nel ricordo di d'Ambrosio Lettieri (DIt)

“Il giorno della caduta del muro fu un giorno di felicità, ma anche il giorno della vergogna. Ma i giovani cancelleranno le ferite del Muro”. Luigi d'Ambrosio Lettieri (Direzione Italia) sceglie questa frase per ricordare Helmut Kohl: "Un grande leader che credeva nelle nuove generazioni", sottolinea Lettieri,





E poi aggiunge: "Questo suo messaggio, che non si limita ad essere di speranza, ma, per uno che in undici mesi è riuscito nelle impresa di riunificare la sua Germania ed è stato fautore instancabile e determinato dell’Europa unita, è di invito convinto alla rinascita e all’azione".

"In un momento in cui è proprio l’unità della nostra Europa a mostrare cedimenti - sottolinea d'Ambrosio Lettieri - mi piace pensare ad un’altra, possibile rinascita di cui tutti i nostri giovani possano essere protagonisti”.

