HRCOFFEE, la startup pugliese nel programma IBM per la trasformazione digitale

La giovane startup HRCOFFEE, di recente costituita dai suoi fondatori Davide De Palma, Maria Cesaria Giordano e Dario Nuccetelli, assieme a Exprivia|Italtel nell’ambito del proprio programma di Open Innovation, partecipa al programma IBM ideato per sviluppare un ecosistema innovativo, con l’obiettivo di agevolare i processi della trasformazione digitale nelle organizzazioni.

Il progetto vuole stimolare lo sviluppo dell’intelligenza cognitiva delle imprese, con una metodologia bottom-up in grado di raccordare gli obiettivi dei singoli con quelli aziendali, attraverso l’analisi dei big data prodotti in azienda ed elaborati con algoritmi di intelligenza artificiale.

“Essere nel programma ‘Startup with IBM’ - spiega Davide De Palma, CEO HRCOFFEE - ci permetterà di sviluppare ulteriormente le nostre idee sui sistemi di People Analytics. Lavoriamo già con l’intelligenza cognitiva, ma la tecnologia ‘IBM Watson’ è certamente uno dei più importanti strumenti di intelligenza artificiale, in grado di migliorare la nostra comprensione dei processi cognitivi. Siamo certi di essere sulla strada giusta: l'ingresso nel programma IBM segue di pochi mesi il riconoscimento che HRCOFFEE ha ricevuto come finalista alla World Open Innovation Conference, promossa dall’Università di Berkeley che premia le migliori Startup globali con forte carica disruptive”.

Davide De Palma e Maria Cesaria puntano in alto, partendo dal basso: il loro approccio bottom-up cablato nella omonima piattaforma software, parte dalle risorse che “abitano” un’azienda, le pone in connessione e permette loro di comunicare, esprimere bisogni, soft skills e talento, garantendo un ampio insieme di report, che la funzione Risorse Umane troverà indispensabili per la conoscenza delle persone. In tal senso, Exprivia|Italtel scommette sulle strategie di Open Innovation come acceleratore di business

E' Exprivia|Italtel a presentare la nuova start-up HRCOFFEE, che si inserisce nell’ambito delle strategie di Open Innovation, su cui il Gruppo ha puntato per accelerare la competitività nel mercato ICT. Dotata di un capitale di 300mila euro, HRCOFFEE è detenuta per il 70% da Exprivia S.p.A.

La nuova realtà, presentata a Milano in occasione dell’evento Connext 2019 promosso da Confindustria, ha sviluppato un nuovo modello di gestione manageriale basato su una piattaforma social - con le trame in intranet - che consente l’interazione tra tutti i collaboratori attraverso strategie “bottom-up”.

La piattaforma HRCOFEE consente così di individuare, promuovere e valorizzare i talenti. La start-up ha sviluppato una tecnologia che favorisce e stimola l’empowerment di tutti i collaboratori, grazie a un ambiente di lavoro fatto di connessioni tra le varie funzioni e condivisione degli obiettivi aziendali.

Il software aiuta l’area HR a mantenere alti i livelli di qualità organizzativa, attraverso una gestione orientata allo sviluppo dell’intelligenza emotiva, alla leadership in chiave 2.0 e all’integrazione di strumenti utili per i dipendenti (APP news aziendali, project Management, calendar, car Pooling, opportunità di training). Pertanto, grazie alla rapidità nell’analisi delle dinamiche aziendali - consentita dal software sviluppato - HRCOFFEE rappresenta un importante acceleratore di cambiamento organizzativo.

“HRCOFFEE è un sistema di gestione del personale smart e dinamico, che si rivolge al dipartimento HR e ai manager di linea alla ricerca di sistemi innovativi per sviluppare e innovare le prassi organizzative per mezzo della tecnologia, nell’ottica di Open Innovation dell’intera linea di management aziendale”, afferma Davide De Palma, CEO di HRCOFEE, “Grazie all’uso di una piattaforma digitale e di un’APP l’utente ha a disposizione tutto ciò che serve sapere a vista di smartphone sul team e sulle sue interazioni e consente a tutti i collaboratori di essere connessi con l’azienda in modalità always on”.

“La scommessa su una start up italiana di Open Innovation come HRCOFFEE - dichiara Domenico Favuzzi, a capo del Gruppo Exprivia|Italtel - è un nuovo tassello verso un modello di business collaborativo e aperto a partnership e contributi esterni volti a stimolare la crescita aziendale. Crediamo fortemente nel contributo che HRCOFFEE potrà dare, per lo sviluppo e per la valorizzazione del capitale umano, al fine di creare un maggior coinvolgimento della popolazione aziendale nel raggiungimento degli obiettivi di Gruppo”.

