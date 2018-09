'E la chiamano Estate' Valentino Losito a Trastevere

L’estate dal sapore di Puglia di Valentino Losito, trapunta di ricordi giovanili - vere e proprie tele d’autore dipinte con i vivaci colori delle parole - approda nella Roma trasteverina di Trilussa, dei Papi e di Rugantino.

All’Associazione Aleph in vicolo del Bologna, 72 Valentino Losito dialogherà con l’On. Pino Pisicchio, sfogliando le pagine di "E la chiamano estate" - Secop Edizioni: l’indice sinottico di un diario collettivo dal sapore mediterraneo, tra momenti di ritrovata gioventù e vacanze memorabili.

Dal fascino discreto della "controra" e dalla tradizione mandolinistica delle sale da barba, alla funzione polivalente e caleidoscopica dei barbieri ieri e delle badanti oggi. Dal tram in mezzo agli ulivi alle "tavole del mare" da aprire non prima di SS. Pietro e Paolo il 29 giugno. Per scoprire il gusto lento della "villeggiatura", stravolto dalla frenesia dei selfie della vacanza 'speed and fast'.

L'emozione dei ricordi nelle pagine narrate, con garbo ed eleganza, in un magico pamphlet di un tempo 'ritrovato', “Quello che - come scrive lo stesso Valentino Losito - dovremmo periodicamente regalarci. Un uscio che si apre d’incanto, nella frenesia della vita d’oggi e spalanca un giardino nascosto, che non pensavamo di avere a portata di anima”.

Una sorta di amarcord di un tempo andato, nel quale bastava poco per divertirsi: il flipper, il juke-box, il cocco, le biglie di vetro, le sfide a tamburello. E poi l’estate, il mare, il silenzio invaso dal canto assordante delle cicale alla “controre” o da quello più discreto dei grilli di sera. Qualche film da vedere nei cinema all’aperto, con tanti flash-back pieni di riflessioni, come quelle nelle righe di “Il tempo sospeso”, del “Carretto dei gelati”, oppure della “Fabbrica degli aquiloni”.

Appuntamento a Trastevere - Associazione Aleph mercoledì 26 settembre 2018 ore 17,00.









Valentino Losito, per 25 anni alla “Gazzetta del Mezzogiorno”, Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia 2013-2017 e. attualmente consigliere dell’Ordine nazionale dei giornalisti, annota che ogni tanto il mondo dovrebbe fermarsi per consentirci di scendere: “Un’uscita di sicurezza dovrebbe essere sempre alla portata della nostra stanchezza, della disillusione, della necessità di ricaricare le pile”.

(gelormini@affaritaliani.it)