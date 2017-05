'L'aggiustatore di destini' F.sco Colizzi da Ubik-FG

Il dolore dell’anima, il conflitto interiore, la paura. Il dottor Giovanni Nilo, giovane psichiatra e psicoterapeuta pugliese, scava nel fondo più remoto degli esseri umani. È il suo lavoro, la sua passione: affrontare il buio e riportare i suoi pazienti alla luce. Ma il caso di Lucia, giovane universitaria con un passato tormentato, è diverso dagli altri... Francesco Colizzi, psichiatra e psicoterapeuta proprio come il protagonista di questa storia, pesca nella sua vasta esperienza professionale per tratteggiare la trama del suo avvincente romanzo, dal titolo L’aggiustatore di destini (Manni).





L’autore ha presentato il libro nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, conversando con due autorevoli esponenti della cultura di Capitanata, lo psichiatra Antonello Bellomo e il sociologo Giovanni Aquilino, entrambi docenti dell’Università degli Studi di Foggia. L’incontro, va sottolineato, è organizzato in collaborazione con le associazioni Arcat (associazione regionale club alcoologici territoriali), Solidaunia (onlus impegnata in vari progetti nel continente africano) e Aifo (associazione italiana amici di Raoul Follereau).





L’aggiustatore di destini (Manni Editore, 168 pagine). Giovanni Nilo è un giovane psichiatra e psicoterapeuta pugliese amante della letteratura e del mare. Segue vari casi clinici, con partecipazione e passione, riflettendo continuamente sulla propria missione e tentando di aggiustare il destino di chi soffre. In particolare, la vicenda di Lucia, giovane universitaria bella e intelligente, provocante e seduttiva, assume i caratteri di una vera e propria indagine. Mentre scorre la sua vita, tra l'amore per Emma e quello per la professione, il dottor Nilo si ritrova a fare i conti con l’orrore ed il male propri della condizione umana.





Francesco Colizzi. È nato e vive ad Ostuni, in Puglia. Psichiatra e psicoterapeuta, è direttore del Centro di Salute Mentale di Brindisi. Impegnato nel volontariato internazionale, è stato per sei anni presidente nazionale dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau. Ha pubblicato libri creativi e di saggistica: Inseguendo le cose (Schena 1996), Danzatori e orchestrali (Barbieri 1998), Un potere più grande (La Meridiana 2010), Eutopia (La Meridiana 2012). Questo è il suo primo romanzo.