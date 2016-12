Dopo il grande successo di pubblico della data zero di Torino e della prima di Lucca, “Vasco - la mostra” arriva a Bari, in esclusiva per l’Italia del sud, negli spazi della Cittadella della Cultura, dal 26 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017. L’evento è patrocinato dell’assessorato comunale alle Culture.





“Siamo felici di ospitare nella nostra città una retrospettiva dedicata a un protagonista indiscusso della scena musicale italiana negli ultimi quarant’anni, uno dei rocker italiani più amati dal pubblico di tutte le età, che conta milioni di fan in tutto il Paese - commenta l’assessore alle Culture e al Tursimo Silvio Maselli -. Una mostra straordinaria che propone un’immersione completa nel mondo di Vasco, un appuntamento da non perdere che completa nel migliore dei modi l’offerta culturale per questo Natale 2016. Ringrazio gli organizzatori che hanno scelto Bari come unica tappa del Mezzogiorno, confermando l’attenzione che gli operatori dello spettacolo riservano alla nostra città nel panorama nazionale”.

“Vasco - la mostra” è un percorso esperienziale unico e innovativo, dato che in Italia non era mai stata dedicata una mostra antologica a un grande artista della musica: è come se il Kom si presentasse “svelato” anche a chi non lo mai visto dal vivo o incontrato nel backstage. Nel percorrere gli spazi espositivi di “Vasco - la mostra” si raccontano infatti molti retroscena della sua carriera e tante curiosità inedite.





Percorrendo i circa 800 mq. dell’esposizione, i visitatori avranno l’opportunità e il privilegio di entrare nel mondo di Vasco rivivendo l’esperienza emozionale di un incontro ravvicinato con la carriera dell’artista.

Foto e immagini storiche e inedite, video, concerti, interviste, rarità e memorabilia sono esposti in un percorso cronologico che racconta tutte le tappe della straordinaria carriera di Vasco, dagli esordi nel 1977 fino ai concerti dello scorso giugno allo Stadio Olimpico di Roma del Live Kom 2016.

Oltre 300 scatti d’autore, centinaia di oggetti storici e da collezione, più di 5 ore di video di concerti e filmati inediti e rari, sono esposti in un’area di circa 800 mq. nella prestigiosa location vicinissima al centro storico di Bari.

Il percorso della mostra è un continuo dialogo tra “esposizione tradizionale” e “tecnologica”, tra “reale” e “virtuale” che fanno rivivere l’emozione dei concerti di Vasco (maxi schermi e proiezioni in 3D), interagire con i backstage delle copertine (diventando protagonisti nel set di “Sono innocente”), ascoltare Vasco DJ a Punto Radio negli anni Settanta, leggere i manoscritti originali e autografi della stesura di alcune canzoni storiche (“Gli spari sopra” e “Senza parole” tra le altre).





Inoltre: interviste, manoscritti, testi autografi, spartiti, rassegne stampa, “abiti di scena”, dischi rari, manifesti e biglietti dei concerti.

Le aree social, come “Scrivilo sui muri”, la gigantografia in cui lasciare le proprie dediche e condividere selfie e l’app della mostra con informazione aumentata (alcuni visibili, altri da scoprire) potenziano con le nuove tecnologie la profonda emozione di questa full immersion nel mondo artistico di Vasco, ne approfondiscono i contenuti e rendono l’esperienza della visita ancora più coinvolgente e appassionante.

Sito ufficiale della mostra: http://www.vascolamostra.it/ - info@vascolamostra.it

Pagina social ufficiale: https://www.facebook.com/ vascolamostra

(gelormini@affaritaliani.it)