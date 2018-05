I bianco-rossi d'Italia per Vinoway a Salice Salentino

Più di cento le cantine , provenienti da diverse regioni italiane , protagoniste del “più grande banco d’assaggio organizzato in Puglia” con il patrocino dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e Assoenologi Puglia, Calabria e Basilicata e la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier di Puglia.

“Vinoway Wine Selection” - spiega Davide Gangi - è un evento dedicato soprattutto ai produttori, e si propone di dare risalto ai migliori vini bianchi e rossi d’Italia selezionati dagli autori e dai degustatori del Magazine Vinoway.com: per ogni azienda abbiamo scelto un solo vino, che abbia ottenuto un punteggio non inferiore agli 88 punti, quindi solo vini di ottima manifattura che regalano sensazioni organolettiche di altissimo pregio".

"Tra le selezioni saranno presenti anche vini “artigianali” prodotti da aziende a conduzione familiare. In questa edizione vogliamo dare grande risalto al lavoro dei produttori - precisa Gangi - ed in particolare alla storia della vitivinicultura nazionale, che consideriamo patrimonio culturale ed essenziale delle origini del nostro Paese. Avremo la presenza di produttori in rappresentanza delle diverse regioni italiane che stanno valorizzando con la loro passione e determinazione l’intero settore”.