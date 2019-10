I Borghi del Mediterraneo 2019 Cisternino - Costruire in Bellezza

La Conferenza per la 7a edizione della Conferenza de “I Borghi del Mediterraneo”, in programma a Cisternino dal 17 al 20 ottobre 2019, rappresenta un'occasione di confronto sul tema della valorizzazione dei piccoli Borghi di quest’area, finalizzata ad individuare strategie e buone pratiche per promuoverne la salvaguardia, lo sviluppo sostenibile e la crescita della qualità della vita, evitandone l'abbandono.

Si rivolge ad Accademici, professionisti, cittadini, stakeholder in ambito storico, sociale, economico, artistico, architettonico, eno-gastronomico e agro-alimentare, potranno partecipare a un convegno, cuore dell'iniziativa, e a una serie di altre attività, come seminari, laboratori, workshop, visite guidate, mostre, esposizioni, rappresentazioni artistiche e proiezioni.

Pertanto, la VII edizione della Conferenza de "I Borghi del Mediterraneo” vuole:

favorire la condivisione e la diffusione di buone pratiche atte a promuovere azioni di tutela e valorizzazione specifiche, rivolte al patrimonio paesaggistico, ambientale, architettonico ed urbano dei piccoli borghi;

favorire la promozione di politiche di accoglienza, cooperazione internazionale, integrazione sociale e occupazione;

favorire la costruzione di reti e sinergie tra i differenti portatori di interesse;

favorire lo sviluppo del turismo anche nei piccoli centri, abitualmente esclusi dai percorsi turistici tradizionali;

favorire la promozione culturale, sociale ed economica delle singole realtà aderenti, programmando e realizzando anche scambi interculturali;

sviluppare rapporti di amicizia, fratellanza, pace e collaborazione fra le comunità che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

In occasione della 7a edizione della Conferenza de “I Borghi del Mediterraneo”, sono stati invitati a partecipare alcuni giornalisti italiani e internazionali. Scopo della call è dare il massimo risalto a una manifestazione che è riuscita nell’intento di raccogliere intorno a un tavolo amministratori, professioni e stakeholder i cui studi, opinioni, testimonianze tracciano il percorso per proiettare nel futuro i nostri borghi. Durante la loro permanenza, i giornalisti se da una parte saranno coinvolti fattivamente nei lavori della Conferenza, dall’altra potranno visitare il territorio e raccontarlo all’esterno, attraverso i canali di comunicazione di loro competenza.

Una prassi, questa, che ha caratterizzato l’azione di promozione territoriale del Comune di Cisternino e della Valle d’Itria negli ultimi anni. Nell’attività promozionale, saranno coinvolte anche le aziende del territorio itriano, sulla base di un sempre crescente interesse verso il turismo “esperienziale” e di azioni volte a favorire nuovi processi di destagionalizzazione. Finalità queste perfettamente in linea con lo spirito della Conferenza che punta alla valorizzazione del patrimonio umano e sociale della comunità, coinvolgendola pienamente nei processi di ottimizzazione, diversificazione e consolidamento dell’offerta turistica.

IL PROGRAMMA

dal 5 al 20 ottobre 2019

Museo Area Archeologica e Arte Contemporanea (MAAAC)

BRICIOLE DALLA TERRA

La Conferenza ospita la mostra a cura dell’Associazione umanitaria Briciole organizzata

nell’ambito della 3a Edizione del Festival della Cooperazione Italiana promosso dall’AIFO

dal 17 al 20 ottobre 2019

BORGHI IN MOSTRA

A cura del Politecnico di Milano

Domenica 13 ottobre 2019

ore 10:00-13:00

Centro storico

DOMENICA NEL BORGO

Visite guidate e degustazioni

Mercoledì 16 ottobre 2019

ore 17:30-19:00

Biblioteca Comunale

VIVERE NELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE

Presentazione di progetti e discussione

Presentano:

Hidenobu Jinnai, Hosei Univeristy (Tokyo)

Aldo Flore

Rosanna Venezia

Modera:

Milena Fumarola, giornalista la Gazzetta del Mezzogiorno

Incontro aperto ai cittadini delle città locali ed ai visitatori giapponesi

Giovedì 17 ottobre 2019

ore 18:30

Cineteatro “Paolo Grassi”

INAUGURAZIONE CONFERENZA

Saluti:

Luca Convertini, Sindaco Comune di Cisternino

Fiorello Primi, Presidente Nazionale “Borghi più belli d’Italia”

Loredana Ficarelli, Prorettore del Politecnico di Bari

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Loredana Capone, Assessore Industria Turistica e Culturale Regione Puglia

Antonio Decaro, Presidente Nazionale ANCI

Pascal Bernard, Presidente Les Villages plus beaux de France

Francisco Mestre, Presidente Club Los Pueblos más bonitos de España

Amine Jules Iskandar, Presidente Les Plus Beaux Villages du Liban

Presenta:

Antonella Caramia, Radio Norba

Inni eseguiti dalla Banda dei corsi musicali dell’Istituto comprensivo Cisternino diretta dal prof. Mino Lacirignola e dal coro “Itria in...canto” diretto dalla Maestra Tonia Mastromarini

Venerdì 18 ottobre 2019

ore 9:00-13:00

Biblioteca Comunale

SEMINARIO - “La bellezza dei Borghi del Mediterraneo”

Marketing, comunicazione e strategie di sviluppo sostenibile

ore 15:00-19:00

Biblioteca Comunale

SEMINARIO - “Accoglienza turistica in Puglia: il ruolo delle istituzioni”

Network territoriali, competitività, nuove pratiche

ore 9:00-13:00

Liceo Polivalente “Q. Punzi”

LABORATORIO DI PLACETELLING a cura di Unisalento

Cineteatro "Paolo Grassi"

3° CONVEGNO INTERNAZIONALE “Costruire in bellezza”

ore 8:30 – Registrazione

ore 9:30 – Introduzione

ore 10:30 – SESSIONE 1: BELLEZZA VS DEGRADO

ore 12:45 – LECTIO MAGISTRALIS

Tipologia e vernacolo nei tessuti urbani minori del Mediterraneo

Attilio Petruccioli, Bibliotheca Orientalis, già professore presso la Qatar University, Department of Architecture and Urban Planning

ore 13:30-15:00 – Pausa pranzo

ore 15.00 - SESSIONE 2: DETRATTORI DELLA BELLEZZA

ore 17.30 - LECTIO MAGISTRALIS

Comparazione della tipologia abitativa nel mondo mediteraraneo.

Hidenobu Jinnai, Hosei Univeristy (Tokyo)

Intervengono:

Luca Convertini, Sindaco di Cisternino

Fiorello Primi, Presidente Club I Borghi più belli d’Italia

Pascal Bernard, Presidente Les Villages plus beaux de France

Francisco Mestre, Presidente Club Los Pueblos más bonitos de España

Amine Jules Iskandar, Presidente Les Plus Beaux Villages du Liban

ore 20:00

Cineteatro “Paolo Grassi”

PROIEZIONE DEL FILM “IL BENE MIO” DI PIPPO MEZZAPESA

Introduce:

Antonella Gaeta, giornalista e co-sceneggiatrice del film, già presidente della Apulia film Commission

Pippo Mezzapesa, regista

Coordina:

Fabio Macaluso, avvocato e scrittore

dalle ore 20:00

Centro Storico

BORGO INFUOCATO

Special edition Smile Circus: performance in equilibrio tra le fiamme

Sabato 19 ottobre 2019

Cineteatro “Paolo Grassi”

3° CONVEGNO INTERNAZIONALE

“Costruire in bellezza”

ore 9:00 – SESSIONE 3: LA BELLEZZA ACCOGLIENTE

ore 12.00 - LECTIO MAGISTRALIS

Maaloula. The ancient Syrian Christian small village. Promotion of social-cultural and tourism aspects and the restoration of cultural heritage after the cries.

Soulaiman Mhanna, Damascus University (Syria)

ore 12.45 - BEST PRACTICES

Plattaform for change

Andrea Bartoli e Florinda Saieva, Farm Cultural Park

ore 13:30-15:00 – Pausa pranzo

ore 9:00-13:00

Biblioteca Comunale

SEMINARIO - “Promozione culturale e tour tra popoli e tradizioni”

Il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia

ore 15:00-18:00

Cineteatro “Paolo Grassi”

FORUM DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO

Moderatore: Angelo Perrino, Direttore di Affaritaliani.it

Intervengono:

Fiorello Primi, Presidente Associazione I Borghi più belli d’Italia

Fabio Pollice, Rettore Eletto dell’Università del Salento

Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari

Stefano Pisani, Presidente di Cittaslow

Ospiti:

Patty L'Abbate, Parlamentare italiano

Ubaldo Pagano, Parlamentare italiano

Gianmauro Dell'Olio, Parlamentare italiano

Raffaele Fitto,Parlamenare europeo

Amine Jules Iskandar, architecte e membre dell'Association de Les Plus Beaux Villages du Liban

Pascal Bernard, Délégué Général - Chargé de Qualité de l'Association Les Plus Beaux Villages de France

Francisco Acosta Mestre, Presidente dell'Associazione "Los Pueblos mas bonitos de Espana" e de "Les plus beaux Villages de la Terre".

ore 18:00 - 20:00

Cineteatro “Paolo Grassi”

PREMIAZIONE “BORGO PIÙ BELLO”

PREMIAZIONE “CONTEST FOTOGRAFICO”

dalle ore 20:00

Centro Storico

BORGO INFUOCATO - 2a serata

Special edition Smile Circus: performance in equilibrio tra le fiamme

Domenica 20 ottobre 2019

CANTIERE LOCOROTONDO

Laboratorio della pietra

A cura del Comune di Locorotondo

Visita cantiere aperto presso Masseria Semeraro in contrada Semeraro e incontro con il maestro trullaro Donato Lorusso | 9:00-13:00

Aperitivo pugliese sull’aia | 12:00-13:00

Alla scoperta delle piante autoctone - Visita piante autoctone, filari di uve e assaggio vini presso l’Istituto tecnico agrario Basile Caramia | 13.00-15.00

10:00-13:00

Centro Storico - Cisternino

DOMENICA NEL BORGO - Visite guidate e degustazioni

ore 17:00

Biblioteca Comunale (o Torre Civica) - Cisternino

BORGHI RINATI - A cura del Presidio del Libro di Cisternino

Presentazione del libro “Borghi rinati. Paesaggi abbandonati e interventi di rigenerazione”

alla presenza dell’autrice Lucia Rocchelli, laureata in Ingeneria Edile - Architettura all'Università di Pavia.

(gelormini@affaritaliani.it)