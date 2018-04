Cacciatori d'Ombra a Ruvo di Puglia Mostra: 'La voce degli occhi'

Il 27 aprile 2018 presso la Pinacoteca di Arte Contemporanea di Ruvo di Puglia, ore 18:30, vernissage della mostra LA VOCE DEGLI OCCHI del fotografo Pino Guerra con la testimonianza dello scrittore Davide Cerullo, autore del racconto "Contaminazioni dei volti". Saranno presenti i registi Walter de Maio e Alessandro Elia, che discuteranno del docufilm LA CHIMERA, in anteprima.





Con le sue fotografie Pino Guerra ci costringe ad entrare in un mondo che vive al riparo dei nostri sguardi. Siamo alle Vele di Napoli, nel quartiere Scampia. Le Vele di Napoli sono oggi l’emblema di uno dei quartieri più problematici della città. Un degrado urbano architettonico e sociale dal quale nessun abitante sembra essere escluso.

Così vivere a Scampia, e tanto più alle Vele, è percepito come una condanna, una colpa, un problema, prima ancora che dagli stessi residenti, da chi ne parla standone fuori. La vita di bambini, donne, uomini si snoda negli spazi esistenti, non in quelli progettati negli anni sessanta.

L'idea iniziale del progetto comprendeva grandi unità residenziali dove centinaia di famiglie avrebbero dovuto integrarsi e creare una comunità, ampie vie di scorrimento e aree verdi tra le varie Vele: una vera e propria città modello; oggi una sorta di ghetto in cui sembrano prevalere l’illegalità, l’abusivismo e la prevaricazione in varie forme. Se un giorno Scampia non ci fosse più, o meglio, non ci fosse più quella Scampia delle Vele, della camorra, dei senza speranza, il luogo maledetto del degrado sociale e, magari, avesse prevalso la Scampia onesta e dignitosa, che pure silenziosamente esiste, molti non saprebbero né più scrivere né più parlare di una Scampia diversa.





Troppe volte in questi anni, soprattutto da Gomorra in poi, ci si è avvicinati a Scampia sperando di replicare con successo la denuncia-racconto di Saviano: non per cercare davvero di capire questo complicato e difficile territorio, ma per sfruttare questo nuovo immaginario collettivo su Scampia come unica sede della Camorra. C’è un’umanità forte e silenziosa laddove gli ipocriti hanno costruito pregiudizi che separano dalla vita reale, dal cuore delle cose.

Le fotografie di Pino sono drammaticamente belle, intense, forti, eloquenti, eppure essenziali e vere, scarne, prive di sovrapposizioni retoriche e di sottolineature artificiose che cerchino l'effetto. Parlano e interrogano da sole, con il linguaggio della vita vera e del suo dolore, liberano la voce della nostra coscienza critica che ci obbliga a guardare con coraggio dentro a quegli occhi, in cui possiamo riscoprire la nostra identità e prendere in mano la nostra responsabilità, invitano ad entrare nel mondo delle persone con senso di rispetto e di uguaglianza, come se fosse una porta aperta, offrono l’occasione di incontrare una realtà ricca di un’umanità disarmante, pura, non comune, che non chiede la pietà di nessuno e non invidia il benessere di nessuno.





E’ necessario concedersi la possibilità di entrare in questi occhi, in queste storie per capire e decidere da che parte stare, quale direzione prendere per scoprire il senso personale e comune di esistere in questo mondo. Negli sguardi dei bambini si fa fatica a guardare perché si legge una richiesta impegnativa, urgente di amore, e la promessa seria di un futuro non incerto. Negli occhi di tante persone si legge una gran voglia di riscatto perché amano la vita e desidererebbero viverla con dignità ma non trovano sostegno né rispetto dei loro diritti. Sono vittime di una società chiacchierona che si regge sul potere e sul successo, non importa con quali mezzi ottenuti, quasi sempre i più infami. Vivono in un conflitto lacerante, profondo in cui si capisce fin troppo bene che non c’è nessuno che si prenda seriamente a cuore la loro sorte di uomini di buona volontà.

Con l’occhio dell’obiettivo Pino Guerra immortala ciò che in questi volti è ferito. La verità, tutta la verità è negli occhi, nelle mani, nel silenzio di questi volti. IL LIBRO: LA VOCE DEGLI OCCHI Dalla voglia di raccontare il cambiamento e il riscatto dei territori, [erre] EDIZIONI lancia il suo nuovo progetto editoriale, "La Voce degli Occhi" un libro che attraverso le foto di Pino Guerra e la penna di Davide Cerullo prova a raccontare con storie, volti, foto, come un Quartiere sia riuscito ad avviare un processo di riscatto dal basso partendo dalle vele. I testimoni del libro da 36 anni lottano per una casa dignitosa, lottano per un diritto da sempre negato e molti di loro son morti senza mai vederlo realizzato questo sogno. Come è cambiato, come cambia e come cambierà Scampia e come son cambiate i volti e le espressioni dei "sopravvissuti nelle vele".





Riservato anche un elogio al grande condottiero del Comitato Vele, Vittorio Passeggio, il cui racconto è affidata alla penna dell'attivista Eleonora de Majo. La Prefazione a cura del Sindaco Luigi de Magistris, espressione istituzionale diretta e rappresentante delle lotte di riscatto dal basso. I proventi de La Voce degli occhi andranno, per volontà degli autori e per mission della casa editrice, a sostenere i laboratori del Centro Insieme per il prossimo anno scolastico.

IL PROGETTO EDITORIALE: [ERRE] EDIZIONI - Dalla voglia di raccontare, attraverso gli attori diretti, il cambiamento e il riscatto dei territori, nasce [ERRE] EDIZIONI, un progetto editoriale permanente dell'associazione (R)esistenza volto a riscrivere attraverso le storie di riscatto delle singole perone, il riscatto dei territori.





Saggi, romanzi, documenti e cataloghi fotografici saranno editati per accompagnare il lettore in un percorso di narrazione e documentazione dei cambiamenti, dei modelli virtuosi, delle buone prassi, spesso esiliate ai confini dei singoli territori. Avendo come pilastro della propria mission l'assioma "lavoro e cultura sono le armi di riscatto del Paese", i proventi di tutti i lavori editoriali [ERRE] edizioni sono completamente destinati alla ristrutturazione dell'Officina delle Culture "Gelsomina Verde" di Scampia e ai progetti di inserimento lavorativo individualizzato dei detenuti affidati all'associazione o a progetti di riscatto e recupero sociale delle realtà territoriali..

Filosofia portante dei progetti editoriali è l'accessibilità alla cultura da parte di tutti, pertanto i testi pubblicati avranno prezzi popolari, nonostante i fini ultimi dei proventi. Il progetto trova la sua sede presso l'Officina delle Culture, dove sarà possibile visionare, sfogliare, leggere e acquistare tutti i progetti editoriali.





L’ASSOCIAZIONE: (R)ESISTENZA - L’associazione, in pieno riferimento alla legge 266/91, è un’associazione di volontariato, la cui mission è l’inserimento lavorativo di classi svantaggiate, nello specifico detenuti, attraverso la logica dell’agricoltura sociale. Grazie alla gestione del bene confiscato agricolo di Chiaiano, il Fondo Rustico “Amato Lamberti” e alla ristrutturazione di un ex istituto scolastico, oggi Officina delle Culture “Gelsomina Verde”, per i detenuti vengono costruiti percorsi di inserimento lavorativo individualizzati finalizzati all’assunzione nella grande rete sociale costruita negli anni.

LA CHIMERA. APPUNTI PER UN FILM SULLE VELE DI SCAMPIA - Io venivo da fuori, facevo i discorsi indignati, civilissimi e facili di chi veniva da fuori. “Qui, se ci vivi, è così”. Omero e Lorenzo, che per anni si sono battuti e continuano a battersi perché gli abitanti delle Vele di Scampia abbiano il diritto alla vita, che si traduce anche qui come altrove in casa, lavoro e collettività, mi hanno portato dentro. E da alcuni anni è come se non venissi più da fuori. Romano piccolo borghese che si è inventato un lavoro nel cinema, trovando anche un ruolo da interpretare, per certi versi un ruolo anche nobile rispetto a tanti, da Scampia è come se non me ne fossi più andato.





Conosco quei volti e quegli sguardi forse meglio di quelli del mio quartiere, della mia città. Sicuramente li rispetto di più. Da quando si è diffusa la notizia che questa volta potrebbe andare a compimento il progetto di abbattere le Vele, il mio ruolo mi ha imposto di fare in modo che l’attesa dell’abbattimento venisse raccontata in un film e che per una volta le persone che stanno aspettando venissero raccontate senza filtri, affidando a loro la guida ideale di questa narrazione.

La mostra è visitabile dal 27 aprile al 09 maggio 2018 Ingresso libero.

Orari di apertura Lunedì: 10.00-13.00 Martedì: 10.00-13.00; 18.00-20.00 Mercoledì: 10.00-13.00; 18.00-20.00 Giovedì: 10.00-13.00; 18.00-20.00 Venerdì: 10.00-13.00; 18.00-20.00 Sabato, domenica e festivi: 10.00-13.00; 18.00-20.00

Pinacoteca di Arte Contemporanea, Viale Madonna delle Grazie, 2, 70037 Ruvo di Puglia BA

(gelormini@affaritaliani.it)