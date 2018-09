I giorni della Cultura Russa, in arrivo delegazione governativa a Bari

La Regione Puglia e la Città di Bari ospitano un importante evento bilaterale con una delegazione istituzionale e imprenditoriale del Governo di Mosca composta dal Ministro Cheryomin Sergey Evgen’jevich, direttore del Dipartimento dei rapporti economici esterni e internazionali, Kuz’min Il’ja Nikolaevich, vicedirettore del Dipartimento dei rapporti economici esterni ed internazionali.

E poi Manujlov Vjacheslav Viktorovich, responsabile del Settore dei rapporti internazionali e dei protocolli del Dipartimento dei rapporti economici esterni ed internazionali, Nikolaenko Galina Nikolaevna, Responsabile del Settore dei finanziamenti, del controllo finanziario e degli acquisti del Dipartimento dei rapporti economici esterni ed internazionali, Tolstoukhova Anastasia Vladimirovna, consigliere del Dipartimento dei rapporti economici esterni ed internazionali, Gerasimov Evgenij Vladimirovich, presidente della Commissione della cultura e delle comunicazioni di massa del Consiglio comunale di Mosca oltre ai responsabili del Dipartimento sanità.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari dopo la missione istituzionale dello scorso giugno in Russia, in occasione dell’inaugurazione del volo diretto Bari-Mosca. Il progetto vede la collaborazione delle agenzie regionali Pugliapromozione, Apulia film commission, Teatro Pubblico Pugliese, degli Aeroporti di Puglia e della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Si rafforzano quindi i rapporti istituzionali economici e culturali tra la Puglia e la Russia, che vedranno nel summit del 24 settembre un momento fondamentale. Ricco di appuntamenti pubblici è, infatti, il programma della missione italiana prevista per le giornate di domenica 23 e lunedì 24 settembre.

L’arrivo della delegazione russa è fissato per le ore 13 di domenica all’aeroporto di Bari, dove ad accoglierla ci sarà una rappresentanza istituzionale di Regione e Comune. Dalle ore 19 il Teatro Petruzzelli ospiterà una componente del corpo di ballo del Teatro Novy Ballet di Mosca, che si esibirà nel balletto “La rosa d’inverno” ispirata alla fiaba “L’usignolo e la rosa” di Oscar Wilde.

Ad assistere allo spettacolo ci saranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco e presidente della Fondazione Petruzzelli Antonio Decaro insieme alle autorità russe giunte a Bari. L’evento, che prevede la partecipazione di numerose scolaresche cittadine, sarà gratuito e aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento posti disponibili.

Lunedì 24 settembre, nel foyer del Teatro Petruzzelli, si svolgerà il vertice bilaterale tra le delegazioni pugliese e del governo di Mosca. All’incontro sono invitati a partecipare gli imprenditori del settore sanitario e farmaceutico di entrambi i Paesi. Tra le finalità dell’evento c’è infatti la promozione delle relazioni imprenditoriali ed economiche oltre che istituzionali e culturali.

Nel pomeriggio di lunedì, a partire dalle ore 15, sempre nel foyer del Teatro si svolgerà una tavola rotonda sulla cooperazione negli ambiti della farmaceutica e della medicina a cui parteciperanno i responsabili del Dipartimento della sanità del Comune di Mosca e alcune delle imprese pugliesi più rilevanti del settore.

“Visti i rapporti fraterni che legano Bari e la Russia, mi auguro che tutti i componenti della delegazione che arriveranno nei prossimi giorni possano sentire la nostra città come una loro seconda casa – dichiara il sindaco di Bari Antonio Decaro - in questi anni sono stati tanti i passi che la Puglia e Bari hanno fatto nei rapporti con la Russia, sia di natura politica e istituzionale, con l’apertura del consolato solo qualche mese fa, sia culturali ed economici. E la missione dei prossimi giorni è la dimostrazione che, più passa il tempo, più questi rapporti si rafforzano e si fanno concreti per il nostro territorio, a partire dagli importanti sviluppi per i nostri operatori economici".

"Questo appuntamento sarà, infatti, l’occasione per stabilire contatti e relazioni tra le imprese russe e le imprese pugliesi - aggiunge Decaro - nel caso specifico del settore farmaceutico, che possono fare da apripista ad un ventaglio di nuove possibilità da sviluppare per imprese di altri settori. Ringrazio la Fondazione Petruzzelli per la disponibilità data nell’accogliere questa importante iniziativa, con l’augurio che l’esibizione di una parte del balletto del teatro di Mosca rappresenti anche una prima occasione di collaborazione nel percorso di internazionalizzazione e crescita che la Fondazione sta facendo”.

“La Puglia si prepara a ricevere una delegazione del Governo di Mosca per rafforzare le relazioni istituzionali, economiche e culturali tra i nostri popoli - ribadisce il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano -. Le opportunità che derivano da questi scambi sono enormi e si estendono a moltissimi settori. Il percorso che abbiamo fatto per stringere questo legame con la Russia inizia molti anni fa e oggi si fonda su rapporti veri, autentici, di reciproca stima e amicizia".

"Con questo summit, che segue la nostra missione a Mosca dello scorso giugno - sottolinea Emiliano - compiamo un altro importante passo per dare alla nostra terra nuove occasioni di crescita e sviluppo. Con il cuore, quindi, pieno di gioia e speranze ci apprestiamo a dare il nostro benvenuto alla delegazione del Governo di Mosca”.

(gelormini@affaritaliani.it)