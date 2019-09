Lector in fabula XV edizione a Conversano: 'La Terra vista dalla Luna'

Presentata la XV edizione del Festival Lectorinfabula, il festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” che si svolgerà dal 24 al 29 settembre prossimi a Conversano, sul tema “La Terra vista dalla Luna”.

“La terra vista dalla luna” è un pretesto per raccontare il mondo da un punto di vista più distaccato, per capire dove va, tra problemi di uguaglianze, nuovi scenari della geopolitica, crisi demografiche e processi migratori, l’ambiente sempre più fragile, stretto tra i disastri provocati dall’uomo e dai cambiamenti climatici.

Tanti gli anniversari che saranno ricordati per fare i conti con la storia, approfondire temi, incontrare i protagonisti: tra gli altri il primo uomo sulla Luna, la caduta del Muro di Berlino, il crollo di Wall Street, i vent’anni dell’Euro, la strage di piazza Fontana, i 130 anni dalla nascita di Giuseppe Di Vagno. Sfide umane e tecnologiche, muri che si abbattono e muri che si alzano, il mondo visto in prospettiva tra futuro, presente e passato.

198 appuntamenti tra incontri, workshop, laboratori, eventi speciali; uno Spazio OFF; presentazioni nelle scuole e collaborazioni; 332 ospiti, anche internazionali, per dare al pubblico la possibilità di costruire la loro idea di mondo.

Quest’anno Lectorinfabula si fa in tre grazie a Lector Ragazzi e Lectorintavola che per la terza edizione torna nel format del festival madre.

Lector Ragazzi, sezione d’eccellenza di Lectorinfabula, propone incontri con autori del panorama internazionale della letteratura per bambini e ragazzi. Tra gli altri Lector Ragazzi, diventato punto di riferimento nazionale per la promozione della lettura, ospiterà Luca Doninelli, vincitore del premio strega ragazzi 2019, l’illustratrice di fama internazionale Joëlle Jolivet che per l’occasione realizzerà un albo su Conversano dopo aver ritratto Bologna e Parigi a testa in su, Davide Morosinotto uno dei più produttivi e interessanti autori per ragazzi vincitore del Superpremio Andersen 2017, Sergio Ruzzier autore e illustratore per albi illustrati e riviste nazionali e internazionali.

Sei i laboratori in cui giocare con le stelle, dove usare i propri occhi alla ricerca di scorci segreti della città, diventare per qualche ora piccoli registi e giocare con la cartapesta.

Lectorintavola, terza edizione incentrata sulla cultura del cibo e dell’alimentazione sostenibile. Otto appuntamenti per imparare a scrivere di cibo, per raccontare i territori attraverso le tradizioni culinarie, per parlare della correlazione tra salute e alimentazione, delle diverse risposte del nostro corpo, per narrare dei signori del cibo e di spesa consapevole. Da Stefano Liberti ad Antonio Moschetta, da Luca Iaccarino a Gennaro Palmiotti a Giovanna Casadio.

Eccezionalmente quest’anno Lectorinfabula ospita anche la premiazione dei vincitori dell’edizione 2019 del Premio biennale di ricerca intitolato a Giuseppe Di Vagno.

"La quindicesima edizione di Lectorinfabula è una conferma della sua cifra tradizionale, ma anche una novità - ha dichiarato Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione Di Vagno - ci occuperemo, come sempre, di democrazia, di istituzioni, dei temi cruciali della contemporaneità, cittadinanza e migrazioni, accanto all’inedita categoria del sovranismo; con una particolare, grande preoccupazione per il rischio di “decomposizione istituzionale del Paese”: tema al quale nella giornata conclusiva dedicheremo particolare attenzione".

"E poi la novità - haannunciato Mastroleo - la proclamazione del vincitore della terza edizione del Premio Di Vagno, e in genere la figura di Giuseppe Di Vagno, in vista anche del Centenario (2021) alla cui preparazione da tempo la Fondazione si sta dedicando. Lo faremo anche con la partecipazione di un grande fumettista come Marino Neri, di un commentatore come Lorenzo Pavolini e di un grande attore come Fabrizio Gifuni che declamerà scritti di Di Vagno con lo pseudonimo di Marco Polo dalla Luna (che ben si conciliano con il tema generale del Festival).

"Lo faremo fuori da ogni retorico intento celebrativo - ha quindi sottolineato Mastroleo - ma per far conoscere e formare affinché, nel tempo inquieto che viviamo, figure che non si sono risparmiate per proteggere democrazia e libertà, possano tornare come modelli per la società migliore che vorremmo contribuire a realizzare".

"C'è un legame fortissimo fra la città di Conversano e LectorinFabula - ha detto il sindaco di Conversano Pasquale Loiacono - un rapporto intenso e proficuo coltivato in questi 15 anni, che senza dubbio favorisce una importante crescita collettiva. La qualità dell'offerta culturale, la riscoperta di spazi e di luoghi preziosi per la nostra comunità, il coinvolgimento attivo di giovani e scuole, la grande diffusione mediatica che il festival assicura all'intero nostro territorio ci fa sentire davvero orgogliosi di Lector, un appuntamento assolutamente peculiare nel panorama intellettuale nazionale".

"Poesia, letteratura, cinema, musica. Immaginazione o fantascienza, sogni ad occhi aperti o distopie. Chi non ha parlato alla Luna? - ha ribadito Filippo Giannuzzi, direttore scientifico del festival - ancora oggi ci ritroviamo a guardarla nello stesso modo di sempre e, come sempre, a parlare delle stesse cose. Mi chiedo, a volte, a cosa possa servire questo meraviglioso progresso scientifico, se poi non viene accompagnato da alcun avanzamento etico e morale da parte dell’umanità".

"Nel 1968 - ha ricordatoi Giannuzzi - un altro astronauta americano, Bill Anders, fotografando la Terra dallo spazio scriveva sul proprio diario di bordo: 'Abbiamo fatto così tanta strada per arrivare sulla Luna, e la cosa più importante che abbiamo scoperto è stata la Terra'. Resta ancora da capire a quale destino intendiamo consegnarla. La Luna non è soltanto metafora, simbolo, icona. È anche, e soprattutto, il modo in cui ci confrontiamo e ci rispecchiamo con “l’altro da noi”.

"Allora, diventa una questione di sguardi di punti vista: su di noi e sugli altri - ha concluso Giannuzzi - per questo motivo abbiamo chiesto a Franco Farinelli, Daria Colombo e Aisha Cerami, Lorenzo Pavolini e Fabrizio Gifuni, Paolo De Castro e Sergio Fabbrini, Filippo Ceccarelli e Sergio Rizzo, Andràs Forgach e Gigi Riva, Jeff Wasserstrom e Xavier Richet, Marco Politi e Wlodek Goldkorn, Lucetta Scaraffia e Annalisa Camilli, Luca Doninelli e Davide Morosinotto, Joëlle Jolivet e Sergio Ruzzier, Evgeny Morozov e Claudio Cappon, Enrica Amaturo e Pietro Ichino, Michel Kichka e Kianoush, Giorgio Porrà e Flavio Tranquillo, Ricardo Espinoza e Marica Di Pierri, Andrea Pipino e Junko Terao , Edoardo Albinati e Paolo Di Paolo, Matteo Nucci e Valentina Carnelutti, Marco Politi e Giovanni Bianconi, Claudio Martelli e Pietrangelo Buttafuoco, Piero Ignazi e Franck Decker, Filippo Rossi e Giuseppe Caldarola, Paolo Morando e Angelo Ventrone, Bruno Arpaia e Lorenzo Marsili, Roberto Battiston e Michele Borzoni, di raccontarci il loro punto di vista. Sono solo alcuni degli ospiti di Lectorinfabula che si incontreranno, dialogheranno e confronteranno con il nostro pubblico per sei giorni di festival, di confronti e idee, in Terra e sulla Luna".

"Abbiamo cercato e trovato nel Festival Lectorinfabula un luogo ideale, in cui parlare di comunicazione con i giovani - ha dichiarato Lorena Saracino, presidente del Co.Re.Com Puglia - in quei giorni a Conversano c’è un grande coinvolgimento di pubblico, ed è bene che i messaggi arrivino al più ampio pubblico possibile. Speriamo che questa edizione sia solo anche giovane, per poter parlare di comunicazione".

Grande apprezzamento anche nelle parole di Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, il quale ha ricordato il successo delle Community Library e le specificità di Lectorinfabula da sempre radicato sul territorio, ma aperto alle contaminazioni internazionali.

"Mi piace molto questo titolo 'La Terra vista dalla Luna' - ha detto l’assessore all’Industria turistica e culturale Loredana Capone - e non mi piace solo la prospettiva comunitaria: mi piace proprio l'idea che ognuno di noi possa guardarsi. Chissà se saremmo gli stessi laddove ci guardassimo da fuori. Il titolo ha azzeccato il momento, è sintetico rispetto ad un bisogno. Anche l'evento è diverso se lo guardiamo da fuori. La Puglia per tutto l’anno propone festival di letteratura, ma anche di cinema, di musica e spettacolo. Noi teniamo molto a che questa cultura costituisca un momento di aggregazione e si radichi nelle nostre comunità. Lectorinfabula non è solo il libro, ma anche il design ad esempio, perchè tutto il mondo comincia a ruotare attorno ad una cosa. La sfida è costante. Un Festival non è un elenco di eventi. Il festival che ti intriga, che vuoi seguire, è quello che invece parla a te".

"Si tratta - ha continuano l’assessore Capone – di una bella manifestazione che festeggia la sua quindicesima edizione e verrà proposta mentre partono i lavori della Community Library: infrastrutture e lettura, non soltanto eventi. La Community Library nasce proprio da questo vedersi da fuori, da questo estraniarsi per capire i bisogni e le esigenze. Lectorinfabula è un appuntamento che ci permetterà di riflettere e di confrontarci con ospiti nazionali ed internazionali di grande rilievo, perché aprirsi al mondo è fondamentale e, rispetto all’odio che spesso circola in tutti i luoghi, il dialogo e il rispetto segnano la dimensione e la cifra della cultura".

Tanti gli appuntamenti speciali a chiudere ogni giorno di Lectorinfabula (si ricorda in particolare “GG Gramsci e Gobetti. Nel diciannove prove lunari per uno spettacolo possibile” con la partecipazione di Paolo Di Paolo e Lea Durante, e “Marco Polo della Luna” con Fabrizio Gifuni e Lorenzo Pavolini), tanti i “fili rossi” da seguire per andare in fondo agli argomenti (gli appuntamenti organizzati con Co.Re.Com Puglia, ad esempio, per comprendere le evoluzioni della comunicazione), numerosi anche gli incontri organizzati in occasione della Giornata europea delle lingue moderne, una occasione per sottolineare la vocazione del Festival da sempre con una identità interculturale.

E poi i workshop, i laboratori e la formazione, così com’è nella tradizione di Lectorinfabula. Gli approfondimenti riguardano, ad esempio, la scrittura creativa con la scrittrice Gabriella Genisi, la satira con Fabio Magnasciutti, il giornalismo con Carlo Gubitosa, ma anche la riqualificazione del centro storico, le emergenze ambientali, la sostenibilità, il lavoro con il Centro Il piacere di lavorare, e la lingua.

Lo Spazio OFF è un’altra delle novità di questa XV edizione. Uno spazio per inaugurare una nuova sezione tutta dedicata ad una Fondazione partecipata della regione Puglia, “ospite” del festival. Si parte da quest’anno con la Fondazione Carnevale di Putignano, con Farinella e i maestri cartapestai, le maschere e i carri, allegoria e satira fra tradizione e innovazione.

Le Fondazioni saranno ospitate a turno, con lo scopo di sviluppare un’offerta più ampia per l’attuazione del programma strategico per la valorizzazione e promozione culturale e turistica della Puglia. Da questi presupposti nasce lo Spazio OFF e i due eventi all’interno del programma generale in collaborazione con Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca e Pino Pascali di Polignano a Mare, oltre alla Festa dei Lettori curata dall’associazione Presìdi del Libro.

Come ogni anno spazio alle mostre curate oppure ospitate in Lectorinfabula: “LUNAPOCENE – Distruggeremo anche la Luna?” organizzata dal Centro LIBREXPRESSION della Fondazione Di Vagno, a cura di Thierry Vissol, con opere di alcuni dei più significativi illustratori del mondo della satira, e “INSHALLA” di Michele Borzoni a cura di Giulia Tornari per Contrasto. Un progetto a cui Michele Borzoni ha dedicato più di tre anni del suo impegno, con viaggi mirati per ogni Paese, concentrato sulla morfologia umana e geografica del territorio, là dove il Cristianesimo ha avuto origine.

Il festival si svolge ogni anno con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia Assessorato all’Industria turistica e culturale, Commissione europea rappresentanza in Italia, Consiglio d'Europa, MIBACT - Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura, Comune di Conversano, Città Metropolitana di Bari, AICI - Associazione delle Istituzioni di cultura italiana, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Friedrich Ebert Stiftung, Banca di Credito Cooperativo di Conversano.

Con la partecipazione di Distretto produttivo Puglia creativa, Banca Etica, DUC - Distretto Urbano del Commercio di Conversano, Associazione Hamelin, IAI – Istituto Affari Internazionali, GSSI - Gran Sasso Science Institute, Itaca Cooperativa Sociale, Internazionale, Il Mulino, Associazione AGIRE in Conversano, Fondazione Paolo Grassi, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Museo Pino Pascali, Presidi del Libro.

(gelormini@affaritaliani.it)