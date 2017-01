I Rosati di Puglia tornano negli USA. Approdo nei ristoranti di Joe Bastianich

I rosati pugliesi pronti a conquistare la frontiera enologica a stelle e strisce con una serie di eventi negli States e, fra gli altri, un testimonial d’eccezione: Jeff Porter, beverage director dei ristoranti di Joe Bastianich in Usa.

e, fra gli altri, un testimonial d’eccezione:, beverage director deiin Usa.

Fra gli eventi più attesi, infatti, il seminario “A Passion for Pink: Italy's love affair with rosato”, condotto proprio da Porter, tra i più autorevoli sommelier del Paese e responsabile delle scelte dei vini per i 25 ristoranti statunitensi del Batali & Bastianich Ospitality Group. Con Porter, altro relatore di spessore del seminario sarà Eric Guido, wine director del Marketing Morrell Wine Group, responsabile della selezione del loro catalogo.

Per la prima volta, dunque, gli esperti americani accenderanno i riflettori sulla crescente “passione rosa” in campo enoico. (Il seminario sarà trasmesso in diretta streaming, alle 20 ora italiana del 6 febbraio, sulla pagina Facebook di Puglia in Rosè).

Un programma articolato - durante il quale, dal 3 all’8 febbraio, si alterneranno tra Washington, New York e Miami degustazioni, cene, seminari e il tradizionale Grand Tasting - messo a punto da Puglia in Rosé, l’associazione che raggruppa ben 52 produttori di rosati, con l’obiettivo strategico di entrare nella carta dei vini dei ristoranti italiani della Grande Mela e di Miami e stringere accordi commerciali con i più importanti importatori statunitensi.

Occasione per fare breccia nel più importante mercato mondiale del vino di qualità, che continua a registrare importanti trend di crescita, è l’”Italian Wine Week”, la consueta settimana del vino italiano organizzata da Ice - Italian Trade Agency, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con la collaborazione di Puglia in Rosé e Vinitaly International Academy.

Washington, New York e Miami sono le città-chiave degli Usa scelte per un percorso tematico itinerante nel quale verranno coinvolti ristoratori, importatori, distributori, giornalisti e i principali stakeholder del mercato globale enoico. Obiettivo, promuovere i rosé di Puglia sul mercato americano, creando nuove opportunità di contatto per i produttori pugliesi e rafforzando i rapporti istituzionali e culturali già stretti in occasione degli appuntamenti organizzati a dicembre scorso nella Grande Mela da Puglia in Rosé, in collaborazione con l’agenzia “Giosetta Consultants” dell’italo-americana Giosetta Capriati (rappresentante onoraria della “American Chamber of Commerce in Italy”). Appuntamenti che hanno visto i rosati pugliesi protagonisti presso l’Istituto Italiano di Cultura a New York in occasione della mostra dedicata a Guido Cagnacci, e del ‘Christmas Party’ al Metropolitan Museum.



Prosegue dunque il viaggio statunitense dei grandi rosati pugliesi, presentati all’“Italian Wine Week 2017” quali eccellenze dell’enologia italiana, con gli americani sempre più propensi a scegliere un buon calice di vino italiano, che si attesta al primo posto nell’import del mercato enoico americano, il più importante al mondo. quali eccellenze dell’enologia italiana, con gli americani sempre più propensi a scegliere un buon calice di vino italiano, che si attesta al primo posto nell’import del mercato enoico americano, il più importante al mondo.

Parlano infatti chiaro i dati elaborati dall’ICE, Istituto Nazionale del Commercio Estero, sulla base dei quali riparte come ogni anno l’iniziativa “Italian Wine Week”: negli ultimi 5 anni l’export di vino italiano verso gli Stati Uniti è cresciuto del 61%. Il mercato statunitense si conferma in grande espansione nel settore vinicolo, quindi: ben il 62% degli americani consuma bevande alcoliche e 1 volta su 3 è vino; aumenta del 50% il consumo a cena, mentre il 60% avviene in casa. I dati rivelano anche le nuove tendenze di consumo: si delinea infatti la figura del “millennial”: giovane tra i 21 e i 35 anni, curioso, avventuroso e idealista, dal reddito medio e tendente a consumare abitualmente bevande alcoliche di qualità acquistando prevalentemente vini online.

“Dati - spiega Lucia Nettis, direttrice di Puglia in Rosè - che motivano a promuovere il vino italiano come prodotto di lusso. Rilevanti sono anche le nuove tendenze del mercato, tra cui si posiziona il vino rosato, consumato prevalentemente d’estate come una bevanda fresca e giovane, che riscontra sempre più successo, al pari quasi delle amate bollicine e accostato sempre più all’idea della spensieratezza e vivacità. Il vino italiano è divenuto un elemento-chiave, insomma, sulla tavola degli americani, ed è lì che intendiamo portare i nostri rosati. Se tra le ragioni che spingono gli americani a scegliere i vini italiani ci sono anche i varietali autoctoni, come sembrano suggerire i dati, allora la Puglia, terra ricca di sapori e tradizioni, ha molto da dire e proporre con i suoi straordinari rosati da vitigni autoctoni”.

Rilevanti sono anche le nuove tendenze del mercato, tra cui si posiziona il vino rosato, consumato prevalentemente d’estate come una bevanda fresca e giovane, che riscontra sempre più successo, al pari quasi delle amate bollicine e accostato sempre più all’idea della spensieratezza e vivacità., insomma, sulla tavola degli americani, ed è lì che intendiamo portare i nostri rosati. Se tra le ragioni che spingono gli americani a scegliere i vini italiani ci sono anche, come sembrano suggerire i dati, allora la Puglia, terra ricca di sapori e tradizioni, ha molto da dire e proporre con i suoi straordinari rosati da vitigni autoctoni”.

Le tappe del tour americano:

WASHINGTON DC

3 febbraio 2017

Puglia in Rosé incontra Lev Volfsun, CEO e fondatore di Sestra System e 5 Grapes, specializzata nell’importazione di vini esclusivi in tutti gli States, cui saranno presentate alcune etichette di vini pugliesi.

NEW YORK

Ristorante “La Villetta”

4 febbraio 2017

Cena con degustazione di vini rosati

Spring Studios - Italian Wine Week

5 febbraio 2017

Seminario di benvenuto per le aziende italiane “Sistema vino USA: strategie commerciali, prassi e tendenze” con Michele Scannavini, Presidente ICE; Giuseppe Locascio, esperto di Fine Wine Brand Management e Strategie di Importazione e Distribuzione; l’avvocato Ludovico Bongin,i e per la sessione aggiuntiva riservata alle aziende non rappresentate negli USA, Chad Turnbull, Savorian Importer.

In chiusura Networking buffet dinner, con proiezione del Super Bowl riservato ad aziende italiane partecipanti, importatori in visita ed espositori, delegati VIP press e trade USA e NY.



6 febbraio 2017

Grande Tasting e tavola rotonda dedicata ai giornalisti

Seminario tematico “A passion for Pink: Italy’s love affair with rosato”, interamente dedicato al rosato pugliese, condotto da Jeff Porter, general operator director beverage del gruppo Batali & Bastianich – il gruppo vanta più di 25 ristoranti negli States e ben 4 aziende vinicole tra Italia e Argentina - ed Eric Guido, wine director del Marketing Morrel Wine Group.

In chiusura serata di gala VINO 2017, alla quale parteciperanno le aziende italiane espositrici, importatori, espositori, delegati trade/ press USA, VIP press e trade di NY; winelovers e giornalisti di lifestyle, travel e fashion.

MIAMI

Biltmore Hotel

7 febbraio 2017

Networking dinner “Simply Italian Great Wines Americas Tour”, in collaborazione con Italian Trade Agency

8 febbraio 2017

Seminari con degustazione e apertura del Grand tasting al pubblico

(gelormini@affaritaliani.it)