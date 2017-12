I Socialdemocratici vedono Fassino Perseverare con l'alleanza riformista

In preparazione dell'Assemblea Nazionale dell'ISD (I Socialdemocratici), in programma nel prossimo fine settimana a Napoli, lunedì 11 dicembre, alle 17.30, presso la sede dell'AICCRE/ANCI di via Marco Partipilo, 61, a Bari (uscita tangenziale 10/A), si terrà un incontro di tutti i socialdemocratici pugliesi, per un esame della situazione politica in vista delle prossime politiche. Sarà illustrato anche il programma dei socialdemocratici italiani.





Nell'occasione, Il Presidente Nazionale, Mimmo Magistro, informerà l'assemblea dell'incontro interlocutorio avuto a Roma nei giorni scorsi con Piero Fassino, presente anche Peppino Abbati, già Capogruppo PSDI alla Regione Puglia.





Magistro conferma che: "Con Peppino Abbati abbiamo ribadito a Fassino la volontà, anche in un momento di difficoltà che riteniamo solo apparente del Pd, di proseguire nella scelta per una alleanza riformista, iniziata proprio in Puglia con le regionali che elessero Michele Emiliano e proseguita anche nelle ultime elezioni in grossi centro come Lecce e Taranto".

"In un momento di fuga verso presunte alleanze più produttive, che non fanno mancare ammiccamenti per prebende - sottolinea Magistro - i socialdemocratici intendono proseguire con coerenza e lealtà la loro battaglia elettorale accanto alle forze del centro-sinistra, invitando gli elettori a diffidare di quelle forze politiche che inglobano fuoriusciti, fuoriusciti che vanno considerati veri e propri mercenari".

(gelormini@affaritaliani.it)