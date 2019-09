IAQVEC 2019 Politecnico Bari: Incontro Internazionale sul risparmio energetico

A Bari la X Conferenza IAQVEC 2019, organizzata presso il Politecnico di Bari, di concerto con la Ryerson University di Toronto e l’Università del Sannio di Benevento. Un’importante Conferenza Internazionale nel campo del risparmio energetico in edilizia, della qualità dell’aria, dei sistemi di climatizzazione e ventilazione.

La Conferenza, organizzata dall’omonima associazione internazionale IAQVEC, si tiene ogni tre anni, sempre in nazioni diverse. Le più recenti edizioni di questa conferenza si sono tenute in Canada, Stati Uniti, Francia, Cina, Giappone e Corea. Per la prima volta, quest’anno, IAQVEC si svolgerà in Italia.

Tra le tematiche trattate, durante la tre giorni brarese, la presentazione e discussione di innovative tecniche di climatizzazione e ventilazione interamente alimentate da energia solare, l’efficientamento degli impianti di climatizzazione e la sostenibilità di nuovi fluidi refrigeranti e le smart technologies con riferimento alla domotica.

Oltre 350 gli articoli selezionati, tra i quasi 600 pervenuti al comitato organizzatore, tutti incentrati sulla progettazione e realizzazione di Edifici ad Energia quasi Zero (NZEB), un paradigma di edilizia sostenibile ormai indispesabile.

La conferenza IAQVEC 2019 ha ricevuto il Patrocinio di numerosi organismi nazionali tra cui la Presidenza della Repubblica Italiana (che ha all’uopo concesso una Medaglia), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero degli Esteri, oltre a quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell'ENEA, del CNR, ecc. A riprova della rilevanza scientifica internazionale dell’evento, le Associazioni Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti degli Stati Uniti, Corea, Cina, Giappone e Francia hanno concesso il proprio alto Patrocinio a questa importante Conferenza.

400 i partecipanti, provenienti da 92 paesi del mondo. Numerose le Aziende del settore e gli specializzati Centri di Ricerca che hanno colto le novità presentate durante l'evento organizzato nella cornice suggestiva del capoluogo pugliese, come testimoniato anche dal cospicuo numero di aziende internazionali e nazionali che sponsorizzano l’evento.

La città di Bari, infatti, nell'accogliere i moltissimi ricercatori arrivati da ogni parte del mondo - per partecipare alle sessioni di lavoro al Politecnico - è stata ammirata anche in versione "by night" durante gli eventi serali: organizzati nel centro storico, presso il castello Normanno-Svevo e il Fortino Sant’Antonio.

