Ikea, muore Ingvar Kamprad Il cordoglio del sindaco Decaro

Il sindaco Antonio Decaro ha inviato all'amministratore delegato di Ikea Italia un messaggio di cordoglio per la scomparsa del fondatore del gruppo Ingvar Kamprad.





"La notizia della scomparsa del fondatore del marchio Ikea mi rattrista molto", ha scritto Decaro, "A dieci anni dall'insediamento nel nostro territorio del centro Ikea, il brand svedese è diventato parte integrante del tessuto economico e commerciale della nostra Città, rappresentando anche un' opportunità di lavoro per centinaia di giovani".

"In questo momento di dolore per la scomparsa del fondatore di un'impresa di successo a livello mondiale, nonché imprenditore innovativo e lungimirante - ha aggiunto Decaro - voglia far giungere l'affetto e il cordoglio della Città di Bari ai familiari, al management e a tutti i dipendenti del gruppo Ikea ".