Il 'Luminoso Natale ad Ostuni' di Tourist Art Apulia

L’associazione Tourist Art Apulia con il patrocinio del Comune di Ostuni, ha presentato questa mattina il “Luminoso Natale ad Ostuni”. Un programma ricco di eventi e di grandi novità per la Città Bianca. La prima novità è la durata dell’evento che partirà ufficialmente sabato 23 novembre 2019 alle ore 19.30 (e si concluderà il 6 gennaio 2020) con l’inaugurazione e la manifestazione “Illuminiamo Ostuni” presentata dall’attrice Daniela Fazzolari, la seconda un percorso esclusivo nel cuore della Città Bianca con quattro aree tematiche illuminate magistralmente dal maestro Giuseppe De Cagna Luminarie amministratore unico della De Cagna Luminarie.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, l’assessore alle attività produttive Luca Cavallo, il presidente dell’associazione Tourist Art Apulia Claudio Santoro, l’amministratore unico di De Cagna Luminarie Giuseppe De Cagna, il presidente di Federalberghi Pierangelo Argentieri e il direttore del Parco Dune Costiere Angela Milone.

Il progetto si svolgerà in tutti i weekend dal 23 novembre al 19 dicembre, mentre sarà attivo tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Le aree tematiche che saranno interessate sono Viale Oronzo Quaranta, dove sarà allestito il “Grande Villaggio di Babbo Natale”, all’interno del quale ci saranno le illuminazioni artistiche di Giuseppe De Cagna, gli elfi e Babbo Natale, il tutto accompagnato dalla gastronomia realizzata dai gruppi folkloristici locali. Arrivando nell’area “Centro Storico” i visitatori potranno attraversare i posti tipici della città illuminati a festa (Piazza della Libertà e via Cattedrale), su Corso Vittorio Emanuele sarà allestito e illuminato il mercatino di Natale fatto di casette tipiche accompagnato da musica e intrattenimento.

Salendo per Corso Cavour i visitatori potranno raggiungere la villa comunale, cuore pulsante del nostro Luminoso Natale, li sarà allestito il “Parco delle Fiabe” con all’interno il mercatino del food tipico, il parco divertimenti per i bambini, l’area spettacoli e il Radio Christmas Live Show di Radio Enjoy del giovane editore ostunese Giuseppe Saponaro media partner e organizzare dell’evento insieme alla Tourist Art Apulia. Ultima area tematica “Le Vie dello Shopping”, sarà parte integrante del progetto Viale Pola e le zone limitrofe, li saranno messe in scena le iniziative dedicate al commercio e allo shopping accompagnate con il giusto intrattenimento.

“Il nostro progetto parte dal centro storico e abbraccia tutta la città di Ostuni - ha sottolineato Claudio Santoro, presidente della Tourist Art Apulia – abbiamo voluto grazie alla collaborazione con il nostro principale partner “De Cagna Luminarie” e grazie allo sforzo dell’Amministrazione Comunale, portare nella Città Bianca una manifestazione intensa di quaranta giorni che racchiude intrattenimento, artigianato, food e divertimento”.

“Scommettiamo sugli ostunesi e sulle loro collaborazioni, visto che i partner che hanno scelto sono i migliori imprenditori di Puglia, proprio come la De Cagna Luminarie – con queste parole il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo ha presentato il Luminoso Natale ad Ostuni – in questo progetto non solo verrà illuminato il nostro centro storico e le zone interessate dalla manifestazione, ma il Luminoso Natale sarà anche un progetto che mette insieme la cultura, l’intrattenimento per grandi e piccoli e soprattutto la solidarietà. Oltre all’evento principale organizzato dalla Tourist Art Apulia, ci saranno altre manifestazioni collaterali organizzate dall’Assessorato alla Cultura, Turismo ed Attività Produttive”.

I Partner istituzionali del progetto sono il Gal Alto Salento 2020 e il Parco delle Dune Costiere, i media partner Radio Enjoy ed il portale d’informazione OstuniNotizie.it.

Le Aree Tematiche del Luminoso Natale

Il Grande Villaggio di Babbo Natale - Viale Oronzo Quaranta

Lungo Viale Oronzo Quaranta, sarà allestito il “Grande Villaggio di Babbo Natale” impreziosito dalle luminarie artistiche e popolato dagli elfi e Babbo Natale. Sarà anche un’occasione per lasciarsi accarezzare il palato dalle squisitezze della gastronomia pugliese preparate dai gruppi folkloristici locali. (Unica area tematica a pagamento con il contributo di 3euro).

Centro Storico – Piazza della Libertà - Via Cattedrale

Gli scorci più belli del centro storico, da Piazza della Libertà a Via Cattedrale, saranno illuminati a festa, mentre Corso Vittorio Emanuele lascerà spazio al mercatino di Natale con le tipiche casette in legno, mentre in sottofondo risuoneranno le canzoni più belle del periodo natalizio.

Parco delle Fiabe - Villa Comunale “Sandro Pertini”

Cuore pulsante dell’evento sarà la villa comunale che, per l’occasione, si trasformerà in un incantevole “Parco delle Fiabe”. Al suo interno sarà allestito il mercatino dello street food, il parco divertimenti per i più piccoli, l’area spettacoli e il Radio Christmas Live Show di Radio Enjoy del giovane editore ostunese Giuseppe Saponaro.

Le Vie dello Shopping - Viale Pola

Viale Pola e le zone limitrofe saranno letteralmente prese d’assalto dagli amanti dello shopping che potranno godersi delle piacevoli passeggiate fra le attività commerciali, accompagnati da momenti di musica e intrattenimento.

Aree Parcheggio

Venendo dalla zona marina SS 379 - Torre Pozzelle – Villanova – Pilone Rosa Marina – Stazione Ferroviaria.

Via Peppino Orlando (nei pressi del Foro Boario) – parcheggio con possibilità di servizio navetta o tour delle Luminarie effettuato in collaborazione con la Ostuni Touring

Venendo dalla SS7 Taranto – Brindisi – Martina Franca – Ceglie Messapica – Francavilla Fontana

Via degli Emigranti (area parcheggio nell’area mercatale nei pressi del Bar H24) parcheggio con servizio navetta effettuato in collaborazione con Città Bianca Auto.

