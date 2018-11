Il Centro del Gusto del GAL Meridaunia

Un parto lungo, quello del Centro del Gusto previsto a Troia (Fg) negli spazi comunali dell’ex Convento San Francesco, che si concretizza nella ricorrenza dei vent’anni del GAL Meridaunia, l’Ente che grazie alla Misura 313 "Incentivazione di Attività Turistiche" - Azione 2) Creazione di Centri di informazione e di accoglienza turistica Piano di Sviluppo Locale dei Monti Dauni ‘Luoghi dell'uomo e della natura', ha portato avanti la ristrutturazione dei locali e si occuperà della loro gestione, per la realizzazione di un Centro di promozione turistica e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio.

Un vero e proprio polo che apre le sue porte nel Comune di Troia, uno dei comuni nevralgici del territorio. “Il Gusto trova casa” è il titolo della tre giorni di seminari e incontri sui temi dello sviluppo locale ed in particolare sulla programmazione di Aree Interne, approccio Leader, istruzione e formazione, agricoltura e turismo.

Nutrito il programma, che prevede in apertura il convegno “Monti Dauni: Passato, presente e futuro”. Una full immersion sui primi venti anni di attività del GAL Meridaunia. A seguire la visita del Centro che si concluderà con uno show cooking a cura di chef del territorio.

Mentre la giornata di giovedì 29 novembre è stata interamente dedicata alla Strategia Aree Interne, con i Monti Dauni chiamati alla sfida del secolo, ovvero frenare lo spopolamento attraverso progetti strategici, che mirano alla promozione e valorizzazione di questa parte di Puglia. “Mappa dell’Italia al margine” è, infatti, il titolo del convegno in cartellone, i cui lavori nel pomeriggio hanno sessioni tematiche dedicate a sistemi agroalimentari di qualità, turismo, istruzione e formazione.

La giornata di Venerdì 30 novembre presenta, invece, un momento di confronto fra il territorio e le istituzioni regionali e nazionali, per discutere l’approccio da utilizzare per costruire assieme il futuro dei Monti Dauni. Nello specifico, ad un momento iniziale focalizzato sullo stato dell’arte, è previsto il successivo dibattito su come meglio coniugare l’approccio LEADER e il CLLD in vista della nuova programmazione. Tra i numerosi interventi, coordinati dal presidente di Meridaunia, Alberto Casoria, quelli degli assessori regionali Leonardo Di Gioia e Raffaele Piemontese.

I Monti Dauni sono un giacimento di produzioni locali, legate alla storia dell’uomo. Eccellenze agroalimentari di una gastronomia che ha mantenuto gelosamente un rapporto autentico e vitale con il territorio.

“Vorremmo condividere questo momento con tutti coloro che hanno lavorato con noi – ha detto Alberto Casoria, presidente del GAL - siamo molto grati a tutti coloro che hanno fatto, e fanno parte, di questo percorso iniziato 20 anni fa: colleghi, professionisti, i Comuni, le istituzioni, ma soprattutto le tante imprese beneficiarie del programma LEADER, che hanno investito, assieme a noi, per la crescita dei Monti Dauni”.

