Il Libertà, la petizione e gli irregolari mafiosi

E così è sbarcata anche nella nostra città la guerra tra poveri, dichiarata strumentalmente in un quartiere popolare come il Libertà, lasciato solo per tanti anni al suo lento ma inarrestabile degrado, fino al punto che alcuni degli stessi residenti dicono di sentirsi stranieri “a casa loro”, perché stanchi di trovare porte chiuse, ogni volta che bussano a quelle delle Istituzioni per le loro necessità.

Quante volte in questi anni l’Arca Centro di Iniziativa Democratica ha lanciato l’allarme, alzando la voce contro questo stato di abbandono e contro iniziative anche lodevoli, ma non inserite organicamente in una visione complessiva di riscatto di questa vastissima periferia interna alla città!

Basti pensare, per fare soltanto qualche esempio eclatante, alla incredibile storia del trasferimento del Tribunale o alla chiusura (invece del potenziamento!) del Centro di Igiene mentale, a seguito dell’assassinio della dottoressa Paola Labriola da parte di un paziente (italiano); o ancora alla recente aggressione (filmata) di cittadini del quartiere nei confronti dei vigili urbani, intervenuti in piazza Risorgimento per far rispettare la legalità, per non parlare dei minori protagonisti di molti eventi criminosi.

Giace negli uffici dell’Amministrazione una serie di proposte progettuali, avanzate negli ultimi anni dall’ARCA anche con altre realtà associative, per la bonifica e la realizzazione di un quartiere rinnovato, che restituisca dignità al territorio e ai suoi residenti in un sistema urbano condiviso, in grado di intrecciarsi con i principi di umanità, solidarietà e sussidiarietà, totalmente ignorati dai firmatari di una petizione contro i migranti irregolari. Come se la loro presenza fosse l’unico problema del quartiere!

Purtroppo quando si attivano, per quanto utili, soprattutto politiche di assistenza senza realizzare quelle più difficili ma concrete di prevenzione, è inevitabile che prima o poi qualcuno alzi la voce contro chi non ha santi in paradiso…

Nell’area metropolitana di Bari, un difensore civico avrebbe una gran mole di lavoro da svolgere, per riuscire a dare voce a chi – in ogni quartiere - non si sente ascoltato, preso in considerazione e rappresentato.

Quante volte abbiamo sollecitato la presenza costante delle forze dell’ordine nei diversi punti caldi del quartiere Libertà, soprattutto al calar del sole! Spesso i quotidiani locali hanno raccontato coraggiosamente in che modo la criminalità organizzata controlli il territorio, sfruttando i minori e i più emarginati, migranti compresi. In alcune zone franche si formano sul campo i futuri protagonisti della malavita organizzata.

La petizione contro i migranti invece sposta furbamente l’attenzione dal mare dei problemi quotidiani di tante famiglie e da un’emergenza ormai datata nel tempo verso il nuovo “nemico”: si additano addirittura le botteghe dei piccoli commercianti stranieri (specificando però che sono “africani”!) che fino a prova contraria sono pubblici esercizi, quando vediamo spesso agli angoli delle strade venditori abusivi (italiani) di merci varie, anche alimentari tra l’altro. Chissà se tra le firme della petizione ci sono persone ampiamente assistite dall’amministrazione comunale o da altre associazioni…

In realtà la petizione fa emergere l’intolleranza verso persone e culture diverse e lontane dalla nostra, com’è già successo anche a noi meridionali al nord e agli italiani all’estero. Il “nemico” da combattere di chi si erge a paladino, raccogliendo firme utili per la prossima campagna elettorale, a favore di ordine e legalità sono i migranti irregolari, poveri e di pelle nera!

Mentre tutti sappiamo bene che, come ci ricorda paternamente don Francesco Preite, “I veri irregolari sono i mafiosi” (bianchi, neri e di ogni colore…) e il vero nemico da combattere nella nostra società è la criminalità organizzata, infiltratasi nell’economia urbana, cercando strategie e mezzi per recuperare totalmente quelle numerose famiglie che da essa sono assistite.

Restiamo umani!

* Presidente dell’ARCA Centro di Iniziativa Democratica