Il 'Luminoso Natale ad Ostuni'. Perrino racconta la storia di Affaritaliani.it

L’associazione Tourist Art Apulia con il patrocinio del Comune di Ostuni, ha organizzato il “Luminoso Natale ad Ostuni”. Un programma ricco di eventi e di grandi novità per la Città Bianca, a cui parteciperà anche Affaritaliani.it. Il 23 dicembre il direttore Angelo Maria Perrino racconterà come è nato Affaritaliani.it e com'è cambiata l'editoria con la rivoluzione digitale. L'appuntamento è per stasera presso il Museo Preclassiche in via Cattedrale nel ceontro storico della città.

Le Aree Tematiche del Luminoso Natale

Il Grande Villaggio di Babbo Natale - Viale Oronzo Quaranta

Lungo Viale Oronzo Quaranta, è allestito il “Grande Villaggio di Babbo Natale” impreziosito dalle luminarie artistiche e popolato dagli elfi e Babbo Natale. Sarà anche un’occasione per lasciarsi accarezzare il palato dalle squisitezze della gastronomia pugliese preparate dai gruppi folkloristici locali. (Unica area tematica a pagamento con il contributo di 3euro).

Centro Storico – Piazza della Libertà - Via Cattedrale

Gli scorci più belli del centro storico, da Piazza della Libertà a Via Cattedrale, sarannosono illuminati a festa, mentre Corso Vittorio Emanuele lascia spazio al mercatino di Natale con le tipiche casette in legno, mentre in sottofondo risuonano le canzoni più belle del periodo natalizio.

Parco delle Fiabe - Villa Comunale “Sandro Pertini”

Cuore pulsante dell’evento la villa comunale che, per l’occasione, si trasforma in un incantevole “Parco delle Fiabe”. Al suo interno allestito il mercatino dello street food, il parco divertimenti per i più piccoli, l’area spettacoli e il Radio Christmas Live Show di Radio Enjoy del giovane editore ostunese Giuseppe Saponaro.

Le Vie dello Shopping - Viale Pola

Viale Pola e le zone limitrofe letteralmente prese d’assalto dagli amanti dello shopping che potranno godersi delle piacevoli passeggiate fra le attività commerciali, accompagnati da momenti di musica e intrattenimento.

Aree Parcheggio

Venendo dalla zona marina SS 379 - Torre Pozzelle – Villanova – Pilone Rosa Marina – Stazione Ferroviaria.

Via Peppino Orlando (nei pressi del Foro Boario) – parcheggio con possibilità di servizio navetta o tour delle Luminarie effettuato in collaborazione con la Ostuni Touring

Venendo dalla SS7 Taranto – Brindisi – Martina Franca – Ceglie Messapica – Francavilla Fontana

Via degli Emigranti (area parcheggio nell’area mercatale nei pressi del Bar H24) parcheggio con servizio navetta effettuato in collaborazione con Città Bianca Auto.

