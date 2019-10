'Il mare in base al vento' il nuovo romanzo di Valentina Perrone

“Il mare in base al vento” è il nuovo romanzo della scrittrice e giornalista salentina Valentina Perrone edito da Kimerik, la cui presentazione ufficiale è fissata sabato 26 ottobre alle 18.30 presso la libreria Feltrinelli di Lecce (via Templari, 9).

A due anni e mezzo dalla pubblicazione del suggestivo romanzo “Memorie di Negroamaro”, Valentina Perrone torna con una storia coinvolgente ed intensa ambientata nella sua terra, il Salento, luogo prediletto dei suoi romanzi.

L’autrice dialogherà con Ronny Trio, docente di Marketing del Territorio presso l’Università del Salento: insieme racconteranno la nuova creatura di carta ed inchiostro, che parla a tutte le generazioni e promette di arrivare dritta al cuore dei lettori lasciando segni bellissimi.

Dalla quarta di copertina: “Un lavoro, due amati genitori e un amico prezioso: Silvia, libraia trentaduenne, è la classica brava ragazza che vive di affetti sinceri e sogni nel cassetto. La sua serenità è irrimediabilmente messa alla prova quando incontra Carlo, affascinante ingegnere dal passato ingombrante che troppo spesso invade il presente. I loro destini s’incrociano nella loro terra, il Salento, adagiata tra i due mari e di frequente in balia dei moti del vento. Sullo sfondo dei vicoli di Lecce vecchia e della spiaggia di Santa Maria al Bagno, i due navigheranno le acque di un amore travolgente e impareranno che si può decidere di trovare la pace nonostante la tempesta. Ma solo se si è disposti a scoprirsi fragili, a rimboccarsi le maniche per cercare il coraggio e a concedere il perdono”.

Valentina Perrone vive tra Guagnano e Salice Salentino (Lecce). Ha conseguito la laurea triennale in Pedagogia dell’Infanzia e la laurea specialistica in Scienze Pedagogiche, entrambe con il massimo dei voti e la lode presso l’Università del Salento. È giornalista pubblicista e collabora con Nuovo Quotidiano di Puglia. Nel 2015 ha pubblicato il suo fortunato libro d’esordio, Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla, e nel 2017 il romanzo Memorie di Negroamaro, editi entrambi da Esperidi. Diversi suoi racconti sono contenuti in antologie. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi libri, per l’attività giornalistica e per l’impegno a sostegno della cultura e nella tutela degli animali. Il suo sito web: www.valentinaperrone.it.

