Un Natale “speciale”, che sarà proprio per questo, senza presunzione alcuna, un buon Natale. È quello che augurano i ragazzi di XFOOD, ristorante sociale di San Vito dei Normanni (Br), che per fare gli auguri ai loro clienti (e non solo) hanno realizzato un video altrettanto unico, in grado di far pensare e riflettere nel periodo che più di tutti spinge verso l'apertura e la disponibilità all'incontro con l'altro.





XFOOD è il primo ristorante sociale in Puglia, un luogo in cui si promuove l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Più precisamente, “il progetto prevede un percorso integrato di job coaching e formazione - si legge nella mission - finalizzato all'inserimento lavorativo e territoriale di persone diversamente abili, provenienti dal territorio della Provincia di Brindisi, nell'ambito di attività di orticoltura e ristorazione a km zero“.

Il personale del locale è composto da soggetti con disabilità che sono impiegati in cucina, nel servizio in sala e nella gestione e manutenzione di un orto sinergico. Qualcosa di davvero speciale, quindi, che ha in sé tutto lo straordinario della diversità, quando si fa strada nell'ordinario e mostra con una forza magnifica che attinge dalla semplicità il suo vigore migliore, la bellezza dell'essere altro da ciò che siamo soliti chiamare “normale”.

Eppure, l'occhio distratto di chi dà tutto per scontato, ancora tanto spesso non si accorge dell'altro, talmente preso da sé e dal piccolo mondo che si muove entro il perimetro del suo naso, da perdersi tutto il bello che c'è nell'altrove.





È così che lo staff di XFOOD, immerso ogni giorno in quel mondo speciale, ha pensato che non c'era modo migliore per augurare buon Natale ai clienti e a chiunque entri in qualche modo in contatto con loro, se non suggerendo di puntare il proprio sguardo in avanti oltreché su se stessi.

E lo ha fatto in modo ironico e divertente, mediante un video che vede nel cast l'attrice Altea Chionna e alcuni giovani impiegati nel locale, presto approdato sul web mediante i social totalizzando in poche ore centinaia di visualizzazioni e condivisioni.

L'augurio di XFOOD arriva attraverso immagini che tanto replicano la vita vera, quella dove non c'è finzione e la parola “diversità” troppo spesso divide le persone in “Noi” e “Loro”. Immagini che ricordano quanto unico sia il mondo, fatto di chi, ognuno a suo modo, contribuisce alla vita e al suo accadere magnifico.