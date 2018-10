Il neo-assessore Borraccino sull'arresto del Sindaco di Riace

Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha nominato Cosimo Borraccino Assessore alla competitività, attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca e innovazione.

Uno dei primi commenti del neo Assessore è relativo all'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano: "Assurdo quanto drammatico l’arresto per favoreggiamento all’immigrazione clandestina del sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Il fondamentale principio della solidarietà - sottolinea Borraccino - viene calpestato dall’autoritarismo cresciuto con l’avvento del populismo nel nostro Paese".

"Condanniamo vivamente quanti, a partire da Salvini e dalla sua Lega, hanno diffuso a piene mani il concetto che immigrazione equivale a reato", ha proseguito Borraccino, "Su questa propaganda Di Maio e Salvini hanno costruito lo sfondo culturale del loro contratto di governo. I grillini, sempre più in difficoltà con il loro elettorato, hanno messo una maschera legalitaria per nascondere la vergogna della loro subalternità al razzismo e alla xenofobia della Lega".

"La Bossi-Fini è ancora lì - ribadisce Borraccino - a bloccare chiunque decida di accogliere e di salvare vite. Nessun Governo ha osato abrogarla. Non è possibile che il problema della Calabria, terra di narcotraffico e di corruzione criminale, sia l'immigrazione. E non è accettabile che il modello di convivenza costruito a Riace da un sindaco coraggioso, apprezzato in Italia e fuori, venga criminalizzato".

"Mimmo Lucano - ha pii precisato il neo Assessore - è stato arrestato anche per “fraudolento affidamento diretto della raccolta rifiuti", il crimine presunto, per cui scatta la misura cautelare, consisterebbe nelle forzature amministrative con cui si è consentito l'affidamento del servizio di igiene pubblica a cooperative, in cui lavorano insieme stranieri e riacesi, cosa che invece andrebbe imitata in tante parti del nostro Paese".

"Ci auguriamo - ha concluso Borraccino - che al più presto possa essere riconosciuta la piena innocenza a quest’uomo delle Istituzioni che non si è macchiato di atti illegittimi né a scopo di lucro né per altre finalità".

Il presidente Emiliano ha altresì deciso di assegnare al vice presidente Antonio Nunziante le deleghe per la costruzione, manutenzione, attrezzaggio e dotazione di personale di tutte le strutture edilizie del sistema sanitario regionale, ed in particolare la delega alla spesa dei fondi regionali nazionali ed europei necessari alla loro realizzazione ed utilizzazione.

